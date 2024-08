Lynk & Co 01 mới trình làng Việt Nam đã có bản nâng cấp

Lynk & Co 01 2024 về Việt Nam có nhiều cải tiến về thiết kế và trang bị tiện nghi, cạnh tranh với Mazda CX-5, Hyundai Tucson và Kia Sportage với mức giá 999 triệu đồng, thuộc hàng cao nhất phân khúc.

Lynk & Co 01 2024 có thêm điểm nhấn ở ngoại hình

Lynk & Co 01 2024 bản mới vẫn giữ nguyên thiết kế với điểm khác biệt trực quan nhất nằm ở mâm xe, kích thước tăng từ 19 inch lên 20 inch, có lựa chọn sơn tối màu. Khó nhận ra hơn có gương hậu gập điện có sưởi, nhớ vị trí và tự động điều chỉnh khi lùi cũng như 2 cửa trước nay có kính cách âm.

Bên trong khoang lái, dễ dàng nhận ra Lynk & Co 01 bản mới đã có cặp ghế ngồi trước dạng thể thao ôm lưng. Trong đó, ghế lái chỉnh điện tới 12 hướng, đỡ lưng 4 hướng và có sưởi, quạt gió. Ghế bên phụ cũng chỉnh được 8 hướng và có sưởi. Về thẩm mỹ, nội thất xe bọc da cao cấp và có đèn trang trí viền LED có thể điều chỉnh.

Lynk & Co 01 về Việt Nam cạnh tranh trực tiếp với Mazda CX-5

Các trang bị tiện nghi trên Lynk & Co 01 2024 bản mới cũng được bổ sung với dàn âm thanh Harman Infinity 10 loa thay vì 8 loa như trên bản cũ, thêm ổ cắm 12 volt ở phía trước lẫn phía sau và bàn sạc không dây. Gói trang bị an toàn có thêm cảm biến đỗ trước, đèn pha tự động thích ứng, điều chỉnh độ cao chùm sáng, hệ thống cảnh báo chuyển làn, cảnh báo xe đang tới, cảnh báo điểm mù, cảnh báo vật thể cắt ngang sau đuôi khi lùi và đặc biệt là hỗ trợ đỗ xe - ra khỏi chỗ đỗ bán tự động

Giống như bản cũ, Lynk & Co 01 mới dựa trên nền tảng chassis CMA chung với Volvo XC40, và cũng được trang bị động cơ Drive-E 2.0TD T4 EVO đạt công suất 218 mã lực tại 5.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 325 Nm tại dải vòng tua 1.800 - 4.500 vòng/phút. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Treo trước dạng McPherson và treo sau độc lập đa liên kết.

Nội thất Lynk & Co 01 2024 bản mới có tông màu mới lạ mắt



Với các nâng cấp nêu trên, Lynk & Co 01 bản mới vẫn giữ nguyên giá 999 triệu đồng. Khách mua được tặng gói bảo dưỡng 5 năm miễn phí. Đồng thời, GreenLynk Automotives (GreenLynk) - nhà phân phối xe Lynk & Co tại thị trường Việt Nam công bố chính sách đổi xe miễn phí sang bản mới cho khách hàng đã mua xe Lynk & Co 01 bản cũ.