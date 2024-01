Lynk & Co 05 về Việt Nam, chưa thể định giá vì quá 'chát'

Lynk & Co 05 đã về Việt Nam cùng đợt trình làng mẫu xe Lynk & Co 09 nhưng hiện chưa được nhà phân phối chính hãng xe Trung Quốc công bố giá bán chính thức. Trước đó, Lynk & Co 09 có giá bán lên tới 2,2 tỉ đồng khiến nhiều người Việt "ngã ngửa" bởi quá cao so với một chiếc xe mang thương hiệu Trung Quốc.

Lynk & co 05 có giá dự kiến hơn 1,7 tỉ đồng tại Việt Nam

Do vậy, nếu những mẫu xe định vị thấp cấp hơn như Lynk & Co 05 tiếp tục định giá ở mức cao sẽ khó lòng tìm được khách mua và không được thị trường hấp thụ trong tình cảnh có quá nhiều lựa chọn khác chất lượng hơn đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc hay thậm chí là những mẫu xe sang của Đức.

Trên thực tế, những mẫu xe mang thương hiệu Lynk & Co vốn dĩ đã có giá bán khá cao ngay tại thị trường Trung Quốc, "trên cơ" các dòng xe đồng hương thông thường, nhưng đối với người Việt chưa thể xem đây là các dòng xe cao cấp. Định giá bán cao hơn các thương hiệu khác sẽ khiến hãng xe Trung Quốc gặp khó.

Giá bán tương đương BMW X3 khiến Lynk & Co 05 gặp khó

Với chiếc Lynk & Co 05, giá dự kiến "rò rỉ" lên tới hơn 1,7 tỉ đồng, nghĩa là tương đương hoặc cao hơn cả xe sang như Mercedes-Benz GLC hay BMW X3. Đây chắc chắn là mức giá khó có thể chấp nhận đối với người Việt.

Lynk & Co 05 là phiên bản coupe của Lynk & Co 01. Thiết kế SUV - Coupe thể hiện khá rõ nét ở phần đuôi vuốt dốc hẳn về phía sau. Xe trang bị hệ thống đèn LED hoàn toàn. Cụm đèn trước chiếu sáng thích ứng (adaptive) là trang bị cao cấp hơn so với Lynk & Co 01. Bộ mâm kích thước lên tới 20 inch, lớn hơn 1 inch so với Lynk & Co 01, đi kèm lốp 235/45R20.

Độ hoàn thiện nội thất Lynk & Co 05 tốt nhưng chưa thể sánh với xe sang có thương hiệu lâu năm



Nội thất Lynk & Co 05 có 5 chỗ ngồ, ghế lái chỉnh điện 12 hướng có nhớ vị trí và thông gió làm mát, còn ghế phụ chỉnh điện 8 hướng. Vật liệu hoàn thiện nội thất khá cao cấp, với da Nappa cho ghế ngồi, cánh cửa kết hợp một số chi tiết da thường ở xung quanh.

Lynk & Co 05 dùng động cơ 2.0 lít, tăng áp có công suất 254 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động AWD.

Chật vật tìm đất sống, xe Trung Quốc vẫn quyết tâm thâm nhập thị trường Việt Nam

Được hãng xe Trung Quốc định vị là xe cao cấp tại thị trường quê nhà, Lynk & Co 05 khó có mức giá ở tầm xe phổ thông, qua đó sẽ gặp nhiều khó khăn trước định kiến xe Trung Quốc vẫn còn nhiều tiêu cực tại thị trường Việt Nam.