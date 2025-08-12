Xe Trung Quốc Lynk & Co 01 thêm bản 'base', giá cao hơn Mazda CX-5 gần 200 triệu

Hãng xe Trung Quốc - Lynk & Co mới đây bổ sung một phiên bản mới cho mẫu Lynk & Co 01 tại thị trường Việt Nam, có tên gọi Lynk & Co 01 Hyper. Đây thực tế là phiên bản "rút gọn" của bản 01 Hyper Pro đã được Tasco đưa về phân phối trong nước từ tháng 8 năm ngoái.

Chính vì vậy, không lạ khi Lynk & Co 01 Hyper bị cắt đi nhiều trang bị, tính năng so với bản cao cấp. Trong đó, dễ nhận thấy nhất là bộ mâm mới có kích thước nhỏ hơn (19 inch thay vì 20 inch như bản cao cấp), đồng thời không còn tùy chọn màu tương phản. Ngoài ra, cụm đèn phía trước vẫn sử dụng công nghệ LED nhưng không còn tính năng chiếu sáng thích ứng (AFS) và điều chỉnh độ cao chùm sáng tự động.

Phiên bản "base" của Lynk & Co 01 tại Việt Nam có giá thấp hơn bản cao cấp 80 triệu đồng ẢNH: LYNK & CO

Bên trong ca-bin, Lynk & Co 01 Hyper cũng bị cắt khá nhiều tính năng, tiện ích. Có thể kể đến như ghế ngồi không còn bọc da cao cấp, thay vào đó là da thường. Vị trí ghế lái chỉnh điện 8 hướng (bản Hyper Pro chỉnh 12 hướng), đồng thời loại bỏ các tính năng như thông gió hay nhớ vị trí. Trong khi đó, ghế phụ chỉ tích hợp chỉnh cơ 6 hướng (thay vì chỉnh điện 8 hướng như bản cao cấp). Cả hai ghế trước cũng bị loại tính năng sưởi.

Chưa hết, trên phiên bản "base" mới cũng không còn nhiều tiện ích đáng chú ý như sạc không dây, ổ cắm 12 Volt ở cốp sau, kính cách âm hàng ghế trước hay đèn trang trí nội thất. Hệ thống âm thanh chỉ còn 8 loa thường, thay vì 10 loa Harman Kardon như bản 01 Hyper Pro.

So với bản cao cấp, Lynk & Co 01 Hyper lược bỏ khá nhiều trang bị tính năng, tiện ích ẢNH: LYNK & CO

Về trang bị an toàn, Lynk & Co 01 Hyper bị lược đi 5 tính năng trong gói an toàn ADAS so với bản cao cấp, gồm cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện đến gần, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảm biến đỗ xe phía trước và đặc biệt là tính năng hỗ trợ đỗ xe bán tự động.

Mặc dù vậy, phiên bản mới vẫn giữ nguyên trang bị vận hành với động cơ xăng tăng áp dung tích 2.0 lít, có công suất 215 mã lực và mô-men xoắn cực đại 325 Nm. Kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Làn sóng ô tô Trung Quốc mới liệu có "làm nên chuyện" tại Việt Nam?

Với việc "rút gọn" khá nhiều trang bị, Lynk & Co 01 Hyper có giá 919 triệu đồng tại Việt Nam. Mức giá này thấp hơn 80 triệu đồng so với bản cao cấp Hyper Pro (999 triệu đồng).

Đáng chú ý, trước Lynk & Co 01, thương hiệu xe Trung Quốc cũng tung ra thêm phiên bản mới cho mẫu SUV, crossover đàn em là Lynk & Co 06, có tên gọi 06 Core Plus. Thực tế cũng là bản bổ sung theo kiểu rút gọn, lược bỏ nhiều trang bị nhằm hạ giá bán.

Cả Lynk & Co 01 và 06 đều có giá bán niêm yết cao hơn mặt bằng chung ở các phân khúc ẢNH: LYNK & CO

Theo một số chuyên gia trong ngành ô tô, đây có lẽ là chiến lược mới của đơn vị phân phối Tasco, nhằm gia tăng khả năng tiếp cận khách Việt. Nhất là giữa bối cảnh thị trường ô tô trong nước đang ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Trong khi Lynk & Co nói riêng và nhóm xe Trung Quốc nói chung vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản, lớn nhất vẫn là tâm lý "e dè" của khách hàng.

Riêng trường hợp của Lynk & Co, hầu hết mẫu xe của thương hiệu này khi mở bán tại Việt Nam hiện đều niêm yết giá bán khá cao. Vì vậy càng khó tiếp cận người mua. Điển hình như bộ đôi 01 và 06, ngay cả khi tung ra thêm các phiên bản "base", hai mẫu xe này vẫn có giá khởi điểm khá cao so với mặt bằng phân khúc.

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau nửa đầu năm 2025, xe 'xanh' chiếm 29% thị phần

Cụ thể, ở nhóm SUV, crossover cỡ trung, mức niêm yết 919 triệu đồng của Lynk & Co 01 cao hơn cả nhóm xe bán chạy nhất phân khúc là Mazda CX-5 (giá 749 - 979 triệu đồng) hay Ford Territory (giá 759 - 889 triệu đồng).

Mẫu xe đàn em Lynk & Co 06 cũng tương tự. Bản "rút gọn" trang bị của 06 Core Plus có giá 679 triệu đồng, thực tế đang cao hơn nhiều mẫu xe, phiên bản mang thương hiệu khác trong phân khúc SUV đô thị. Kể cả mẫu xe châu Âu vừa tung ra thị trường Skoda Kushaq (giá từ 599 triệu đồng).

Tương tự nhiều hãng xe "đồng hương" Trung Quốc, doanh số của các mẫu xe Lynk & Co tại Việt Nam khá "èo uột" ẢNH: LYNK & CO

Trở lại với bức tranh thị trường ô tô Việt Nam, theo nguồn tin riêng được biết, năm ngoái các hãng xe đến từ Trung Quốc ghi nhận doanh số "lẹt đẹt" tại Việt Nam. Riêng Lynk & Co bán ra chưa tới 300 xe, bao gồm cả dải sản phẩm. Tình hình không khá khẩm hơn trong nửa đầu năm 2025. Bởi số liệu cho thấy, lượng xe du lịch thuộc thương hiệu này đăng ký mới sau 6 tháng đầu năm nay chỉ khoảng 200 xe (đã bao gồm xe demo, phục vụ hoạt động lái thử, quảng bá của hệ thống đại lý). Chia đều cho 5 mẫu xe, mỗi mẫu xe bán ra chưa đến 40 xe.