Hyundai Santa Fe lộ diện bản nâng cấp, đã 'sửa' phần đuôi xe gây tranh cãi?

Kể từ khi trình làng thế hệ thứ 5 (MX5) vào năm 2023, Hyundai Santa Fe dần đánh mất sức hút tại nhiều thị trường. Bên cạnh quyết định loại bỏ các phiên bản máy dầu, phong cách thiết kế táo bạo và "quá tương lai" cũng được xem là một phần nguyên nhân khiến mẫu xe Hàn Quốc bị nhiều khách hàng quay lưng.

Trong bối cảnh đó, Hyundai có vẻ như đang gấp rút "sửa sai" bằng cách đẩy nhanh tiến độ phát triển phiên bản nâng cấp giữa đời (facelift) cho mẫu xe con cưng. Nhiều thông tin rò rỉ cho thấy, phiên bản này hiện đã được hãng đưa lên đường thử tại quê nhà Hàn Quốc và không loại trừ khả năng sẽ sớm thương mại hóa.

Hyundai Santa Fe phiên bản nâng cấp được hãng xe Hàn Quốc đưa vào chạy thử nghiệm, nhiều khả năng sẽ sớm trình làng thị trường ẢNH: THE KOREAN CAR BLOG

Đáng chú ý, theo hình từ chuyên trang ô tô The Korean Car Blog và Gotcha Cars, Hyundai Santa Fe mới dù là bản nâng cấp nhưng lại làm mới khá nhiều và gần như sẽ được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới "Art of Steel", từng được giới thiệu trên Hyundai NEXO thế hệ tiếp theo. Trong đó điểm nhấn ở ngoại thất, khi kiểu dáng góc cạnh và táo bạo trên bản hiện tại sẽ được hãng tinh chỉnh lại, loại bớt những đường nét gây tranh cãi để hướng đến sự cân bằng hơn.

Đơn cử như tổng thể xe không còn vuông vức "thái quá" và đậm chất off-road, mà hướng đến sự hài hòa, phù hợp số đông hơn. Chi tiết đèn pha mới cũng mảnh, đi kèm dải LED ban ngày đặt dọc; đèn hậu cũng dựng đứng kết hợp dải LED ngang giúp phần đuôi xe gọn gàng hơn.

Thiết kế đuôi xe - chi tiết gây tranh cãi nhất trên phiên bản Santa Fe hiện tại nhiều khả năng sẽ được Hyundai tinh chỉnh lại ẢNH: THE KOREAN CAR BLOG, GOTCHA CARS

Ngoài ra, The Korean Car Blog cũng hé lộ khả năng Hyundai sẽ thay đổi cả cấu hình truyền động. Trong đó đáng chú ý nhất là việc hãng có thể loại bỏ hộp số ly hợp kép (DCT) trên các phiên bản Santa Fe 2.5L Turbo - vốn cũng gây nhiều tranh cãi, để thay bằng hộp số tự động biến mô thủy lực (torque-converter), nhằm mang đến trải nghiệm lái mượt mà hơn. Nếu chi tiết này được áp dụng trên bản thương mại, đây được xem là một cải tiến cho thấy hãng xe Hàn Quốc đã chịu "lắng nghe khách hàng".

Theo kế hoạch, Hyundai Santa Fe nâng cấp sẽ trình làng vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027. Nhiều khả năng, phiên bản này sẽ mở bán đầu tiên tại quê nhà Hàn Quốc, sau đó là các thị trường Đông Nam Á (ASEAN), trước khi thương mại hóa trên toàn cầu.

Hyundai Santa Fe đang gặp khó tại thị trường Việt Nam và liên tục ghi nhận doanh số ở mức "cầm chừng" ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Tại Việt Nam, Hyundai Santa Fe thế hệ thứ 5 mở bán chính thức vào tháng 9.2024. Hiện mẫu SUV, crossover cỡ trung này đang được Hyundai Thành Công (TC Motor) phân phối tổng cộng 5 phiên bản (gồm Exclusive, Prestige, Calligraphy 2.5 7 chỗ, Calligraphy 2.5 6 chỗ và bản cao cấp Calligraphy 2.5 Turbo), đi kèm mức giá niêm yết dao động từ 1,069 - 1,365 tỉ đồng.

Tương tự nhiều thị trường khác, kể từ khi mở bán thế hệ mới, doanh số Santa Fe tại Việt Nam cũng sụt giảm thấy rõ. Theo số liệu bán hàng từ TC Motor cho thấy, khép lại lũy kế 8 tháng đầu năm 2025, mẫu SUV, crossover gia đình 7 chỗ của Hyundai chỉ mới bán ra 1.769 xe, giảm gần 1.300 xe, tương đương gần 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, đây cũng là mức doanh số thấp kỷ lục của Santa Fe tại thị trường Việt Nam, bất chấp việc đại lý xe Hàn Quốc thời gian qua liên tục áp dụng các chương trình ưu đãi, giảm giá sâu lên đến hơn gần 200 triệu đồng.