Nỗ lực vực dậy doanh số, TC Motor giảm giá hàng loạt ô tô Hyundai

Sức mua trên thị trường ô tô sụt giảm khiến doanh số bán ô tô Hyundai sụt giảm trong thời gian gần đây. Tính từ đầu năm đến hết tháng 5.2024, chưa có tháng nào doanh số bán ô tô Hyundai tại Việt Nam vượt quá 5.000 xe, thậm chí trong hai tháng gần nhất, Hyundai còn để Toyota vượt mặt trong cuộc đua doanh số.



Dòng SUV cỡ nhỏ dành cho đô thị Hyundai Venue trước đây có giá 539 - 579 triệu đồng vừa được TC Motor giảm giá 40 triệu đồng cho cả hai phiên bản

Chính vì vậy, cùng với việc làm mới các mẫu mã hút khách như Hyundai Accent hay Grand i10… Mới đây, TC Motor vừa điều chỉnh giá đề xuất nhiều mẫu mã tại Việt Nam nhằm tạo sức hút với khách hàng.

Cụ thể, bắt đầu từ hôm nay (18.6) TC Motor thông báo điều chỉnh giảm giá bán các phiên bản, mẫu mã gồm Hyundai Venue, Elantra, Custin, Santa Fe… theo hướng giảm giá từ 40 - 100 triệu đồng. Cụ thể, dòng SUV cỡ nhỏ dành cho đô thị Hyundai Venue trước đây có giá 539 - 579 triệu đồng vừa được TC Motor giảm giá 40 triệu đồng cho cả hai phiên bản, đưa giá niêm yết mới nhất của mẫu xe này về mức 499 - 539 triệu đồng. Mức giá này giúp Hyundai Venue tăng lợi thế cạnh tranh với Toyota Raize cũng như Kia Sonet.

Thị trường ô tô Việt khó "có cửa" khởi sắc trong năm 2024

4 phiên bản của dòng sedan hạng C - Hyundai Elantra gồm 1.6AT tiêu chuẩn, 1.6 AT, 2.0AT và N-Line có mức giảm từ 20 - 30 triệu đồng, đưa giá đề xuất mẫu xe này về mức 579 - 769 triệu đồng. Hiện tại, Hyundai Elantra đang xếp thứ 3 trong cuộc đua doanh số phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam với 709 xe bán ra trong 5 tháng đầu năm 2023.

Các mẫu ô tô Hyundai được điều chỉnh giá đề xuất từ ngày 18.6.2024 Nguồn: TC Motor

Bên cạnh đó, TC Motor cũng giảm giá từ 25 - 30 triệu đồng với các phiên bản Hyundai Custin. Tại thời điểm mới gia nhập thị trường Việt Nam, mẫu xe này có giá 850 - 999 triệu đồng nhưng hiện tại chỉ còn 830 - 974 triệu đồng.

Ngay cả dòng Crossover 7 chỗ - Hyundai Santa Fe cũng được TC Motor giảm giá. Cụ thể, mức giảm 50 triệu đồng được TC Motor áp dụng với các phiên bản 2.5 máy xăng tiêu chuẩn, 2.2 diesel tiêu chuẩn, 2.5 máy xăng cao cấp và 2.5 diesel cao cấp. Sau giảm giá, các phiên bản này hiện có giá từ 979 triệu đồng đến 1,219 tỉ đồng. Trong khi đó, bản Hyundai Santa Fe Hybrid trước đây có giá bán 1,369 tỉ đồng hiện chỉ còn 1,269 tỉ đồng, giảm tới 100 triệu đồng so với trước đây. Đây là mẫu xe có mức giảm lớn nhất trong lần điều chỉnh giá ô tô Hyundai lần này của TC Motor.

TC Motor cũng giảm giá từ 25 - 30 triệu đồng với các phiên bản Hyundai Custin

Sau 5 tháng đã qua của năm 2024, Hyundai vẫn đang là thương hiệu ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam với 19.334 xe bán ra (bao gồm cả xe thương mại), tuy nhiên Hyundai đang để Toyota rút ngắn cách biệt trong cuộc đua doanh số.