Nhiều mẫu xe được giảm phí trước bạ, doanh số ô tô Hyundai vẫn lao dốc

Sức mua sụt giảm trên thị trường ô tô đang ảnh hưởng đến doanh số bán ô tô Hyundai tại Việt Nam. Chính sách ưu đãi cùng với nỗ lực giảm giá từ các đại lý phân phối chưa thể giúp hãng xe Hàn Quốc cải thiện doanh số.



Hiện tại, ở phân khúc xe du lịch dưới 9 chỗ, ô tô Hyundai do TC Motor phân phối tại Việt Nam có tới 7 mẫu xe, trải đều ở các phân khúc khác nhau. Ngoại trừ mẫu Hyundai Stargazer nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, các mẫu xe còn lại đều lắp ráp trong nước. Ngay cả phiên bản Hybrid (xe lai xăng - điện) của Hyundai Santa Fe hay mẫu ô tô điện Ioniq 5 cũng lắp ráp tại nhà máy số 2 của TC Motor.

Trong 7 mẫu xe Hyundai phân phối tại Việt Nam, chỉ có Hyundai Stargazer nhập nguyên chiếc từ Indonesia

Bá Hùng

Với việc Nghị định 41/2023/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được ban hành. Từ ngày 1.7.2023 phần lớn các mẫu ô tô Hyundai đều đáp ứng đủ điều kiện để được giảm 50% lệ phí trước bạ. Bên cạnh đó, để tạo sức hút với khách mua xe, từ tháng 7.2023 các đại lý Hyundai vẫn triển khai những chương trình ưu đãi với nhiều mẫu mã, phiên bản khác nhau. Ưu đãi kép này được kỳ vọng sẽ giúp Hyundai tìm lại đà tăng trưởng, cải thiện doanh số trong khoảng thời gian còn lại của năm 2023.

Tuy nhiên, thực tế những gì diễn ra trong tháng 7 vừa qua với các đại lý phân phối ô tô Hyundai cũng như TC Motor lại không như kỳ vọng. Theo số liệu bán hàng mới nhất vừa được TC Motor công bố, trong tháng 7.2023 doanh số bán tất cả các dòng ô tô du lịch của Hyundai đều sụt giảm so với tháng 6.2023.

Accent tiếp tục là mẫu ô tô Hyundai hút khách nhất nhưng doanh số chỉ 1.375 xe trong tháng 7.2023, giảm 164 xe so với tháng trước đó Bá Hùng

Cụ thể, Hyundai Accent tiếp tục là mẫu ô tô Hyundai hút khách nhất nhưng lượng xe bán ra chỉ đạt 1.375 xe, giảm 164 xe so với tháng trước đó. Dòng SUV đô thị - Creta cũng chỉ đạt 551 xe bán ra, giảm 104 xe. Hyundai Grand i10 cũng chỉ bán được 515 xe, giảm gần 200 xe so với tháng trước đó. Các mẫu xe còn lại như Santa Fe, Tucson, Elantra, Stargazer… đều đạt doanh số dưới 300 xe bán ra trong tháng 7.2023. Trong đó, Hyundai Santa Fe dù có phiên bản mới nhưng doanh số chỉ dừng lại ở mức 294 xe, giảm gần 50% so với tháng trước đó.

Tất cả các mẫu xe đều sụt giảm khiến tổng doanh số bán ô tô Hyundai tại Việt Nam chỉ đạt 4.035 xe, giảm 1.073 xe so với tháng 6.2023, qua đó đánh mất đà tăng trưởng. Đây cũng là một trong 3 tháng có lượng ô tô Hyundai bán ra thấp nhất kể từ đầu năm 2023 đến nay. Thậm chí kể cả lượng tiêu thụ xe thương mại, từ đầu năm đến nay chưa có tháng nào doanh số bán ô tô Hyundai đạt trên 6.000 xe.

Doanh số Tháng 1 3496 Tháng 2 5467 Tháng 3 5773 Tháng 4 4592 Tháng 5 3575 Tháng 6 5108 Tháng 7 4035

Những khó khăn của tình hình kinh tế nói chung, cùng với việc người dân thắt chặt chi tiêu, sức mua trên thị trường ô tô sụt giảm đã ảnh hưởng đáng kể đến lượng tiêu thụ xe Hyundai thời gian gần đây. Cộng dồn 7 tháng đầu năm 2023, tổng lượng ô tô Hyundai tiêu thụ tại Việt Nam đạt 32.046 xe, giảm hơn 10.000 xe so với cùng kỳ năm ngoái.