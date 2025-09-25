Hyundai Santa Fe máy dầu sử dụng gần 10 năm rao giá gần 600 triệu đồng

Tại thị trường Việt Nam, bên cạnh nỗi lo về độ bền, xe Hàn Quốc còn bị hoài nghi về khả năng giữ giá. So với các dòng xe Nhật Bản hay châu Âu cùng phân khúc, đa phần ô tô đã qua sử dụng xuất xứ từ Hàn Quốc thường có giá bán lại thấp hơn. Mặc dù vậy, cũng có một vài trường hợp ngoại lệ. Ví dụ mẫu Hyundai Santa Fe phiên bản sử dụng động cơ dầu.

Theo khảo sát trên thị trường xe cũ, các xe Santa Fe cũ máy dầu hiện nay đều đang có thanh khoản khá tốt. Giá rao bán cũng khiến nhiều người phải bất ngờ, nhất là phiên bản máy dầu sản xuất trong khoảng 5 năm trở lại đây (giá dao động trong khoảng từ 1 - 1,2 tỉ đồng). Mức giá này còn cao hơn cả những phiên bản xe mới sử dụng động cơ xăng.

Hyundai Santa Fe máy dầu cũ đang được nhiều người dùng Việt ưa chuộng ẢNH: T.C

Trong khi đó, các xe Santa Fe máy dầu có đời sâu hơn vẫn cho thấy khả năng giữ giá ấn tượng. Cụ thể như phiên bản Santa Fe 2015 máy dầu Đặc biệt, hiện nhiều cửa hàng kinh doanh xe cũ đang rao bán trên một số sàn thương mại điện tử với mức giá dao động trong khoảng 500 - 600 triệu đồng, tùy thuộc tình trạng xe và quãng đường đã di chuyển. Cao hơn cả mẫu xe Nhật - Honda CR-V cũ có cùng năm sản xuất, vốn giữ giá nhất nhì thị trường (hiện dao động từ 450 - 550 triệu đồng).

Vì sao Hyundai Santa Fe máy dầu cũ vẫn được "săn đón"?

Theo chia sẻ của nhân viên tại một cửa hàng kinh doanh ô tô cũ ở TP.HCM, lý do chính khiến Hyundai Santa Fe bản máy dầu trở thành hàng "hot", được nhiều người dùng chọn mua là bởi dòng xe này có nhiều ưu điểm về vận hành.

Theo đó, phiên bản Hyundai Santa Fe 2015 trang bị động cơ diesel 2.2 CRD-i tích hợp hệ thống tăng áp điều khiển điện tử eVGT. Động cơ này sản sinh công suất cực đại 195 mã lực, mô-men xoắn cực đại đạt 436 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh AWD. Nhiều người dùng cho biết, so với nhiều xe khác sử dụng động cơ dầu, tiếng nổ máy trên Santa Fe êm hơn, đồng thời động cơ cũng ổn định và tiết kiệm nhiên liệu (chỉ khoảng 6 lít dầu/100 km đường hỗn hợp).

Dù tuổi đời khoảng 10 năm nhưng Santa Fe cũ vẫn sở hữu nhiều trang bị, tiện nghi mà nhiều dòng xe mới cùng tầm giá không có ẢNH: GIA LINH

Trong khi, nếu so với các mẫu xe mới cùng tầm tiền (chủ yếu nhóm SUV hạng B), Santa Fe 2015 vượt trội hơn hẳn về công suất, lực kéo và độ chắc chắn của khung gầm. Do đó, khi di chuyển đường dài hay trên cao tốc, xe vẫn cho cảm giác tự tin và yên tâm hơn.

Ngoài ra, Santa Fe máy dầu cũ dù đã lăn bánh khoảng 10 năm, kiểu dáng và trang bị đều vẫn "khá ổn" và chấp nhận được nếu so với nhiều phiên bản, mẫu mã ô tô mới hiện tại. Đặc biệt về trang bị.

Ở bản máy dầu Đặc biệt, Hyundai Santa Fe 2015 thậm chí sở hữu nhiều tiện ích, công nghệ mà không ít mẫu xe SUV đời mới cùng tầm giá hiện nay vẫn chưa có. Đơn cử như cụm đèn trước tích hợp rửa đèn, cảm biến bật/tắt đèn tự động, gạt mưa tự động, cửa sổ trời toàn cảnh, ghế da chỉnh điện...

Các tiện ích khác trên xe còn có hệ thống giải trí cơ bản với màn hình cảm ứng trung tâm (tuy nhiên không hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto như các mẫu xe đời mới).

Hyundai Santa Fe máy dầu cũ là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai muốn mua xe đa dụng phục vụ nhu cầu gia đình nhưng chưa quá dư dả về tài chính ẢNH: GIA LINH

Đáng chú ý, không gian nội thất rộng rãi với kết cấu 7 chỗ ngồi (kiểu 5+2) cũng là một điểm cộng trên mẫu xe cũ đến từ Hàn Quốc. Với những ai mua xe gia đình, 7 chỗ ngồi sẽ phù hợp trong một số trường hợp cần chở thêm người. Ở tầm tiền dưới 600 triệu đồng, nếu mua xe mới khách hàng hiện không có nhiều lựa chọn tương tự.

Mặc dù vậy, các chuyên gia về ô tô cũng lưu ý, bên cạnh những mặt lợi, việc lựa chọn phương án mua ô tô cũ tiềm ẩn một số rủi ro nhất định. Hầu hết xe ô tô đã sử dụng khoảng 10 năm thường có quãng đường di chuyển cao, lên đến hơn 100.000 km. Lúc này, nhiều bộ phận liên quan đến khả năng vận hành như động cơ, bộ tăng áp, hệ thống treo, phanh, cao su chân máy... chắc chắn sẽ khó tránh khỏi hao mòn. Do đó, để người mua cần kiểm tra kỹ lịch sử sử dụng, bảo dưỡng và chuẩn bị ngân sách cho việc sửa chữa, bảo trì sau khi mua xe.