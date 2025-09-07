Giảm 30% phí đăng ký, mua xe mới tiết kiệm bao nhiêu?

Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1891/QĐ-TTg, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an, trong đó có điểm đáng chú ý là giảm 30% phí, lệ phí đăng ký xe. Chính sách này áp dụng cho các thủ tục đăng ký xe lần đầu, đăng ký xe tạm thời, cũng như đổi và cấp lại chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện khi thực hiện trực tuyến toàn trình, trực tuyến một phần hoặc trực tiếp.

Mức thu lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông đang áp dụng hiện nay ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo quy định hiện hành, tại khu vực I gồm Hà Nội và TP.HCM, lệ phí đăng ký lần đầu đối với ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up) là 20 triệu đồng. Khi áp dụng chính sách mới, mức phí này giảm 30%, tương đương 6 triệu đồng.

Trong khi đó, tại khu vực II (các địa phương còn lại), lệ phí đăng ký lần đầu với ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up) là 200.000 đồng. Sau khi giảm 30%, số tiền phải đóng còn 140.000 đồng.

Người mua xe máy có giá trị hơn 40 triệu đồng tại Khu vực I có thể tiết kiệm được 1,2 triệu đồng lệ phí đăng ký xe ẢNH: V.P

Đối với mô tô, người dân ở khu vực I cũng được hưởng lợi đáng kể. Với xe máy trị giá từ 15 - 40 triệu đồng, lệ phí đăng ký hiện ở mức 2 triệu đồng, sau khi giảm 30% chỉ còn 1,4 triệu đồng, giúp tiết kiệm 600.000 đồng. Với xe máy trị giá trên 40 triệu đồng, mức phí đăng ký hiện hành 4 triệu đồng, sẽ giảm xuống còn 2,8 triệu đồng, tiết kiệm được 1,2 triệu đồng.

Có thể thấy, việc giảm 30% phí đăng ký xe sẽ giúp người dân tiết kiệm một phần chi phí khi mua sắm phương tiện. Tuy nhiên, cần lưu ý đây mới là quyết định phê duyệt phương án cắt giảm thủ tục hành chính của Chính phủ, chưa có Nghị định hay Thông tư hướng dẫn triển khai ngay lập tức. Chính sách cụ thể dự kiến sẽ được ban hành và áp dụng trong thời gian tới.