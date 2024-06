VinFast Fadil xe cũ giữ giá nhất phân khúc

Trên thị trường xe cũ hiện nay, VinFast Fadil giao dịch với mức giá thấp nhất đối với phiên bản tiêu chuẩn đời 2019 là 270 triệu đồng, trong khi đó những biến thể cao cấp đời 2022 có giá rao bán lên tới 350 triệu đồng.

VinFast Fadil phiên bản cao cấp có giá 270 - 350 triệu đồng trên thị trường xe cũ

Nhìn vào khoảng giá giao dịch trên thị trường xe cũ hiện nay sẽ thấy VinFast Fadil là mẫu xe giữ giá tốt vì dường như không mấy thay đổi so với giá bán thị trường ở thời điểm xe bị khai tử. Với những người mua phiên bản tiêu chuẩn đời đầu tiên (2019) khi bán lại xe chỉ "lỗ" khoảng 100 triệu đồng so với lúc mua mới, không chênh lệch quá nhiều so với những chiếc đời 2022.

Người Việt đã chán "xe cóc" hạng A giá rẻ?

Do xe rao bán với mức giá phù hợp với tài chính của nhiều nhóm khách hàng nên xe cũ VinFast Fadil được xem là gợi ý đáng cân nhắc với những ai mua xe lần đầu, phục vụ gia đình hay chạy dịch vụ đều ổn và nhanh thu hồi vốn.

VinFast Fadil có khả năng giữ giá tốt

Khoang nội thất VinFast Fadil không thực sự rộng rãi nhưng được đánh giá cao về cách sắp xếp chỉn chu và trang bị tiện ích đáng giá. Toàn bộ ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái. Tại đây, người dùng có thể tích hợp đầy đủ trang bị tiện ích bao gồm cổng USB, kết nối bluetooth… Phiên bản cao cấp của dòng xe này mang đến cho người dùng hệ thống điều hòa tự động tích hợp cảm ứng độ ẩm.

Yếu tố giúp Vinfast Fadil lấy lòng người dùng trong những năm qua chính là khả năng vận hành mạnh mẽ, mượt mà. Gầm xe thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu, mang đến cảm giác đầm chắc, trả lái tốt khi xe vận hành với tốc độ cao.

VinFast Fadil có động cơ khỏe nhất phân khúc xe hạng A

Động cơ xăng dung tích 1.4 lít trang bị trên VinFast Fadil có công suất cực đại 98 mã lực, mô-men xoắn tối đa 128 Nm, kết hợp với hộp số vô cấp CVT cho phép xe tăng tốc mượt mà, không có cảm giác rung, giật. Người dùng đánh giá xe VinFast Fadil phù hợp vận hành trong nội đô, nơi có giao thông phức tạp.

Cỗ máy vận hành của VinFast Fadil tích hợp van biến thiên giúp xe tiết kiệm nhiên liệu tương đối tốt. Tùy thuộc vào điều kiện vận hành, mức tiêu hao nhiên liệu của xe nằm ở khoảng 5,11 - 7,11 lít/100 km. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình vào khoảng 5,85 lít/100 km.

Bên trong VinFast Fadil trang bị đủ dùng, không gian không quá rộng



VinFast Fadil ở thời điểm còn phân phối chính hãng có 3 phiên bản gồm: tiêu chuẩn, nâng cao và cao cấp đi kèm mức giá tương ứng với sự nâng cấp và hệ thống tiện nghi trên xe. Tùy theo định mức về tài chính, người mua có thể tham khảo giá bán cụ thể của từng phiên bản trên thị trường. Trên sàn xe cũ, mức giá bán VinFast Fadil phiên bản cao cấp không chênh lệnh nhiều so với bản tiêu chuẩn.

Vinfast Fadil đạt tiêu chuẩn an toàn 4 sao từ ASEAN NCAP (Ủy ban đánh giá ô tô mới của các nước trong khu vực Đông Nam Á). So với các mẫu xe cùng phân khúc xe hạng A như Hyundai Grand i10, Kia Morning, Toyota Wigo… VinFast Fadil sở hữu nhiều tính năng an toàn vượt trội hơn như hệ thống cân bằng điện tử (ESC), chống bó cứng phanh (ABS), kiểm soát lực kéo (TCS), chống lật (ROM) và phân phối lực phanh điện tử (EBD), khởi hành ngang dốc (HAS), 6 túi khí, cảm biến lùi, camera lùi...

Hàng ghế sau trên VinFast Fadil phù hợp nhu cầu di chuyển trong phố thị



Với người dùng có nhu cầu xe hạng A giá rẻ, khung gầm và thân vỏ chắc chắn, khả năng vận hành cùng trang bị an toàn đầy đủ, VinFast Fadil cũ là lựa chọn không thể hợp lý hơn.