Ưu, nhược điểm Hyundai Venue: Khác biệt hộp số ly hợp kép

Ra mắt tại Việt Nam, Hyundai Venue nằm trong phân khúc SUV cỡ A, chung mâm Kia Sonet và Toyota Raize. Dù sinh sau đẻ muộn, Venue cũng có ưu thế của riêng mình để tạo sự khác biệt so với các đối thủ.



Hyundai Venue có thiết kế khá hầm hố

Kích thước, kiểu dáng

Với vai trò là một mẫu xe SUV đô thị, Hyundai Venue sở hữu kích thước nhỏ gọn với chiều dài 3.995 mm, rộng 1.770 mm, cao 1.645 mm, đi kèm chiều dài cơ sở 2.500 mm. Đáng chú ý, khoảng sáng gầm xe đạt 195 mm. Kích thước này phù hợp cho nhu cầu di chuyển ở những nơi chật hẹp, khó xoay trở.

Thiết kế bên ngoài trông giống một mẫu Palisade thu nhỏ, đặc biệt ở cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn với nhiều đường nét vuông vắn được mạ crôm sáng bóng. Cụm đèn chiếu sáng dạng projector nhưng vẫn sử dụng bóng LED halogen, đèn định vị ban ngày DRL (Daytime Running Light) của xe được thiết kế bao quanh cụm đèn pha, ốp cản trước được sơn màu bạc tạo cảm giác cứng cáp.

Xe được trang bị bộ mâm 16 inch trên cả 2 phiên bản với thông số lốp 215/60R16, Hyundai Venue cũng được trang bị thanh giá nóc nguyên bản, giúp ngoại hình xe trông cứng cáp và ra dáng SUV.

Hyundai Venue có chiều dài ngắn hơn các đối thủ một chút

Ở phía sau, xe được tích hợp bộ đèn LED có thiết kế vắt ngang chiều rộng thân xe, trong khi đó đèn lùi được bố trí bên dưới cản va. Toàn bộ đuôi xe tạo hình khá vuông vức, tạo ra một không gian rộng rãi cho khoang hành lý.

Không gian nội thất

Bên trong nội thất được tối ưu không gian cho cảm giác khá rộng rãi. Chất liệu ở mức trung bình với ghế bọc da pha nỉ. Hầu hết các khu vực đều sử dụng chất liệu nhựa cứng. Phiên bản tiêu chuẩn sẽ sử dụng chất liệu ghế hoàn toàn bằng nỉ.

Ở khu vực ghế sau, Hyundai Venue có không gian không quá lớn, vừa đủ ngồi. Khu vực này còn được trang bị bệ tì tay cho hành khách, khá hiếm gặp trong phân khúc. Là một mẫu xe phân khúc A, khó đòi hỏi thêm về mặt không gian ở khu vực này.

Có thể thấy, dù kích thước xe không quá lớn, thậm chí là nhỏ nhất phân khúc, nhưng Hyundai Venue vẫn có không gian bên trong tương đối vừa vặn cho 4 người ngồi. Dù vậy, nếu bản cao cấp được trang bị ghế ngồi bọc da toàn bộ sẽ phù hợp và đáng giá hơn trong phân khúc.

Không gian nội thất vừa đủ cho 4 người

Trang bị tiện nghi

Bảng táp-lô xe nổi bật với màn hình đa thông tin và màn hình giải trí cảm ứng 8 inch điều khiển đa chức năng nằm ở vị trí trung tâm, tích hợp camera lùi. Màn hình của xe hỗ trợ đầy đủ kết nối Android Auto, Apple Carplay, Bluetooth, kết hợp với hệ thống 6 loa nghe nhạc.

Xe được trang bị hệ thống điều hòa tự động với phần hiển thị thông tin được tích hợp trong phím xoay điều chỉnh, tạo nét hiện đại. Bên dưới xuất hiện các cổng sạc USB, đầy đủ kiểu kết nối thông dụng USB-C và USB-A. Vô lăng được bọc da và có thiết kế giống Hyundai Grand i10, phía sau là cụm màn hình hiển thị tốc độ và đa thông tin quen thuộc với cách bố trí tương tự Accent và Stargazer.

Trang bị đáng giá trên phiên bản đặc biệt của Venue là cửa sổ trời, đây là tính năng có đủ sức thuyết phục với những khách hàng có nhu cầu cao về mặt tiện nghi để phục vụ cho gia đình. Trong phân khúc, hiện tại chỉ có đối thủ Kia Sonet có trang bị này. Điểm đặc biệt của Hyundai Venue là việc có thêm cửa gió phía sau, đi kèm 2 cổng sạc thiết bị di động theo chuẩn USB-C, bắt kịp xu hướng phát triển công nghệ hiện tại của các thiết bị ngoại vi.

Hyundai Venue có đầy đủ trang bị tiện nghi cần thiết

Xét về mặt tiện nghi, có thể nói Hyundai Venue là mẫu xe đáp ứng tốt các nhu cầu của khách hàng kỳ vọng ở phân khúc này.

Động cơ, hộp số

Hyundai Venue được trang bị động cơ I3 Kappa 1.0 lít Turbo GDI cho công suất tối đa 120 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 172 Nm tại 1.500 đến 4.000 vòng/phút. Sức mạnh động cơ này nổi trội hơn so với Toyota Raize cũng dùng máy tăng áp 1.0 lít tương tự.

Tuy nhiên, xe được trang bị hộp số đi kèm là loại ly hợp kép 7 cấp thay vì CVT như các đối thủ. Yếu tố này đem đến khả năng chuyển số nhanh với phong cách thể thao, tạo ra cảm xúc và phấn khích cho người lái. Đặc biệt, Venue được trang bị Drive Mode với ba chế độ lái Normal - Eco - Sport giúp đáp ứng đa dạng các điều kiện vận hành khác nhau.

Có thể nói, nhờ ưu thế hộp số ly hợp kép, Hyundai Venue tạo ra sự khác biệt so với các đối thủ, đáp ứng nhu cầu của khách hàng mong muốn một chiếc SUV nhỏ gọn với khả năng vận hành giống xe thể thao.

Hộp số ly hợp kép cùng 3 chế độ lái tạo sự khác biệt của Hyundai Venue

Tính năng an toàn

Trang bị an toàn của Hyundai Venue khá đầy đủ các tính năng như phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảm biến lùi, cảm biến áp suất lốp, điều khiển hành trình, giới hạn tốc độ.

So với các đối thủ, Hyundai Venue không có nhiều tính năng an toàn nổi trội hơn, nếu được bổ sung gói an toàn Hyundai Smart Sense sẽ có thêm nhiều lợi thế.

Giá bán

Hyundai Venue tại Việt Nam có 2 phiên bản tiêu chuẩn và đặc biệt, giá lần lượt 539 - 579 triệu đồng. Có thể nói giá bán không phải là điểm mạnh của Venue so với các đối thủ, hãng xe Hàn Quốc dùng lợi thế khác biệt ở hộp số ly hợp kép 7 cấp duy nhất trong phân khúc hiện tại để thu hút khách hàng, đặc biệt với người dùng trẻ tuổi.

Hyundai Venue phù hợp nhất cho nhu cầu đi phố

Đánh giá xe

Ưu điểm Hyundai Venue Nhược điểm Hyundai Venue + Động cơ mạnh nhất phân khúc - Nội thất không được bọc da + Hộp số ly hợp kép tăng cảm giác lái - Kích thước xe nhỏ hơn các đối thu + Tiện nghi đầy đủ