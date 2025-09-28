Doanh số ế ẩm, xe Trung Quốc Jaecoo J7 thêm bản off-road tìm thị trường ngách?

Trên trang thông tin chính thức của Omoda & Jaecoo Việt Nam mới đây cho biết, sẽ bổ sung một phiên bản J7 sử dụng hệ dẫn động bốn bánh (AWD) tại thị trường Việt Nam. Xe dự kiến chính thức mở bán vào cuối năm 2025.

Theo đó, phiên bản mới có tên Jaecoo J7 AWD Individual. So với 2 phiên bản hiện hành, điểm khác biệt quan trọng của J7 AWD Individual nằm ở hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD (thay vì dẫn động cầu trước). Xe có 7 chế độ lái khác nhau gồm Normal, Eco, Sport, Snow, Sand, Mud và Offroad. Các thông số địa hình cũng được cải thiện, khi khoảng sáng gầm đạt 186 mm, góc tới 21 độ và khả năng lội nước 600 mm.

Jaecoo J7 sẽ được bổ sung bản AWD vào cuối năm nay, bên cạnh hai phiên bản dẫn động cầu trước đang có mặt trên thị trường ẢNH: OMODA & JAECOO VIỆT NAM

Công nghệ trên J7 AWD cũng nổi bật hơn với 7 túi khí (2 bản hiện tại chỉ có 6 túi khí), hệ thống camera 540 độ, màn hình HUD, cảnh báo tài xế mất tập trung DMS cùng các tính năng trong gói ADAS. Về trang bị, mẫu SUV sắp ra mắt vẫn đi kèm cửa sổ trời toàn cảnh, ghế lái chỉnh điện kèm nhớ vị trí, dàn âm thanh Sony 8 loa, đèn viền nội thất và màn hình trung tâm kích thước tới 14,8 inch, lớn hơn loại 13,2 inch trên bản Flagship.

Trong khi đó về vận hành, nhiều khả năng Jaecoo J7 AWD Individual tại Việt Nam sẽ là phiên bản thuần xăng, sử dụng khối động cơ tăng áp 1.6 lít. Động cơ này sản sinh công suất 183 mã lực và mô-men xoắn 275 Nm, kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp - giống cấu hình của bản Flagship. Tại Malaysia, J7 bản AWD cũng chỉ có bản thuần xăng, không có trên bản PHEV.

Ngoài hệ dẫn động 4 bánh, phiên bản này được trang bị 7 túi khí, màn hình trung tâm 14,8 inch cùng gói ADAS ẢNH: OMODA & JAECOO VIỆT NAM

Về giá bán, các đại lý cho biết mức giá của J7 AWD tại Việt Nam sẽ được công bố vào thời điểm ra mắt. Tuy nhiên, dự kiến phiên bản này định vị nằm giữa khoảng giá hai phiên bản Flagship (739 triệu đồng) và PHEV Flagship (879 triệu đồng). Đây được xem là nỗ lực của hãng xe Trung Quốc trong việc tìm kiếm một hướng đi khác, sau khi các phiên bản trước dù ra mắt rầm rộ nhưng vẫn chưa tạo được sức hút với người dùng Việt.

Theo thông tin Thanh Niên cập nhật, tính đến hết tháng 8.2025, tổng lượng xe Jaecoo J7 đăng ký mới tại Việt Nam chỉ đạt khoảng 400 xe, đã bao gồm các xe phục vụ hoạt động trưng bày, lái thử của hệ thống đại lý. Đồng nghĩa, lượng xe bán ra thực tế của mẫu xe này còn thấp hơn nhiều. Còn nếu so với doanh số các đối thủ cùng phân khúc SUV, crossover hạng C hiện nay như Mazda CX-5 đạt gần 10.000 xe, Ford Territory hơn 7.000 xe, Hyundai Tucson gần 5.000 xe hay Honda CR-V gần 3.700 xe; lượng xe J7 bán ra chỉ bằng số lẻ.

J7 AWD được xem là quân bài mới của Omoda Jaecoo trong việc cải thiện tình hình doanh số tại Việt Nam - thị trường vốn e dè với các thương hiệu đến từ Trung Quốc ẢNH: OMODA & JAECOO VIỆT NAM

Trong bối cảnh đó, việc bổ sung bản AWD được xem như một giải pháp tình thế, nhằm giúp Jaecoo J7 cải thiện tính cạnh tranh. Bởi lẽ, ở phân khúc SUV hạng C, hầu hết đối thủ như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, KIA Sportage, Subaru Forester hay Honda CR-V đều đã có tùy chọn dẫn động bốn bánh từ lâu, phục vụ nhu cầu của nhóm khách hàng thích trải nghiệm lái đa dạng. Sự xuất hiện của J7 AWD, nếu được đặt ở mức giá hợp lý, có thể giúp mẫu xe này trở thành lựa chọn khác biệt nhờ trang bị off-road, đồng thời tạo cơ hội tiếp cận nhóm khách hàng trẻ, yêu thích khám phá nhưng mức giá lại dễ tiếp cận hơn nhóm xe Nhật Bản, Hàn Quốc.

Dù vậy, lợi thế này cũng chưa đủ để đảm bảo thành công. Bởi để thoát khỏi cảnh ế ẩm, Jaecoo không chỉ cần mức giá cạnh tranh mà còn phải chứng minh chất lượng vận hành, độ bền bỉ và khả năng giữ giá trên thị trường xe cũ, những yếu tố vốn đang khiến người dùng Việt còn dè dặt với xe Trung Quốc. Phiên bản AWD có thể coi là phép thử quan trọng, nhưng liệu đây sẽ là bước ngoặt hay chỉ thêm một "quân tốt mới" trong bức tranh vốn ảm đạm, vẫn cần chờ câu trả lời từ thị trường khi xe chính thức ra mắt cuối năm nay.