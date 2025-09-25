Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

Xe Trung Quốc Geely Monjaro rớt giá gần 200 triệu sau gần một tháng lăn bánh

Chí Tâm
Chí Tâm
25/09/2025 19:44 GMT+7

Gia nhập thị trường Việt Nam chưa được 3 tháng, xe Trung Quốc Geely Monjaro đã rao bán trên thị trường ô tô cũ. Tuy nhiên, mức độ rớt giá mới chính là yếu tố gây bất ngờ với nhiều người.

Theo đó, chiếc Monjaro rao bán thuộc phiên bản Flagship, có giá niêm yết 1,149 tỉ đồng. Nếu cộng các chương trình khuyến mãi, chủ xe phải bỏ ra số tiền khoảng 1,27 tỉ đồng để hoàn tất thủ tục lăn bánh tại Hà Nội. Theo thông tin từ đơn vị bán xe cũ, chiếc Geely Monjaro này đã lăn bánh chưa tới 300 km, đăng ký vào tháng 9.2025, tức sử dụng chưa tới 1 tháng nhưng giá bán lại chỉ 1,099 tỉ đồng.

Xe Trung Quốc Geely Monjaro rớt giá gần 200 triệu sau chưa đầy 1 tháng lăn bánh - Ảnh 1.

Đăng ký chưa đầy 1 tháng và lăn bánh chưa tới 300 km, Geely Monjaro rớt giá gần 200 triệu đồng

ẢNH: L.C.T.H

Như vậy, chiếc Geely Monjaro này đã mất giá khoảng 170 triệu đồng sau khi lăn bánh chưa đầy 1 tháng, tương đương khoảng 13,4% so với giá mua mới. Đây là mức rớt giá khiến nhiều người bất ngờ, bởi lẽ các đối thủ cạnh tranh của Geely Monjaro đã qua sử dụng 1 - 2 năm mới đạt con số khấu hao như trên.

Đơn cử, Hyundai Santa Fe bản xăng cao cấp, đời 2023 từng có giá lăn bánh khoảng 1,24 tỉ đồng, sau 2 năm sử dụng bán lại với giá khoảng 1,12 tỉ đồng, khấu hao khoảng 9,7% giá trị. Honda CR-V bản e:HEV đời 2024 có giá lăn bánh khoảng 1,41 tỉ đồng, sau 1 năm sử dụng, rao bán lại khoảng 1,24 tỉ đồng, tương ứng mất khoảng 12% giá trị.

Xe Trung Quốc Geely Monjaro rớt giá gần 200 triệu sau chưa đầy 1 tháng lăn bánh - Ảnh 2.

Geely Monjaro định vị cùng phân khúc với Hyundai Santa Fe, Mazda CX-8 nhưng kích thước nhỏ hơn

ẢNH: T.V

Có thể thấy, chỉ trong chưa đầy 1 tháng sử dụng, Geely Monjaro đã rớt giá nhanh hơn so với các mẫu xe đối thủ Nhật Bản, Hàn Quốc sau 1 - 2 năm lăn bánh.

Monjaro là mẫu xe gầm cao thứ 2 được Geely mang đến thị trường Việt Nam nhằm mở rộng dải sản phẩm cũng như cứu vớt doanh số ảm đạm của mẫu Coolray trước đó. Tuy nhiên, thực tế không như kỳ vọng, khách Việt vẫn thờ ơ với các mẫu xe mang thương hiệu này.

Xe Trung Quốc Geely Monjaro rớt giá gần 200 triệu sau chưa đầy 1 tháng lăn bánh - Ảnh 3.

Không gian nội thất Geely Monjaro tối giản, ít nút bấm

ẢNH: T.V

Ngay từ thời điểm tung ra thị trường Việt Nam, Geely Monjaro đã gây tranh cãi vì định vị ngang phân khúc crossover hạng D nhưng thực chất kích thước chỉ nhỉnh hơn phân khúc C. Định giá bán 1,099 - 1,199 tỉ đồng cũng khiến mẫu xe này khó "đấu" với nhóm xe crossover cỡ C hiện đang phân phối trên thị trường như Mazda CX-5, Ford Territory... đang có giá bán khoảng 700 - 800 triệu đồng. Ngay cả các mẫu xe hạng D như Hyundai Santa Fe hay Mazda CX-8, Geely Monjaro vẫn khó cạnh tranh vì nhiều yếu tố.

Để tạo sức hút cho mẫu xe này, Tasco Auto - đơn vị phân phối xe Geely tại Việt Nam liên tục tung ra chương trình khuyến mãi, hỗ trợ, giảm giá dành cho Monjaro từ thời điểm gia nhập thị trường. Tuy nhiên, vẫn khó chinh phục khách Việt, vốn vẫn còn tâm lý e ngại xe Trung Quốc.

Làn sóng ô tô Trung Quốc mới liệu có "làm nên chuyện" tại Việt Nam?

Tại Việt Nam, Geely phân phối Monjaro 3 phiên bản, gồm HEV, Flagship và Premium nhưng chỉ có phiên bản HEV sử dụng hệ động lực hybrid (xe lai xăng - điện) với động cơ xăng tăng áp 1.5 lít kết hợp với mô-tơ điện, cho tổng công suất 241 mã lực và mô-men xoắn 545 Nm đi kèm hệ dẫn động cầu trước. Hai phiên bản còn lại dùng động cơ xăng tăng áp 2.0 lít, công suất 234 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm, đổi lại trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

Có thể thấy, ngoài cách định vị và giá bán, Geely Monjaro có nhiều yếu tố bất lợi tại thị trường Việt Nam, phần lớn do thương hiệu này chưa đủ mạnh, thị hiếu dè chừng với xe Trung Quốc của người Việt còn lớn. Do đó, mẫu xe này sẽ cần rất nhiều thời gian để chứng minh chất lượng và đáp ứng nhu cầu khách hàng nếu muốn chinh phục thị trường.

Tin liên quan

Bộ đôi xe Trung Quốc Geely Coolray, Monjaro loay hoay vớt vát doanh số

Bộ đôi xe Trung Quốc Geely Coolray, Monjaro loay hoay vớt vát doanh số

Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam cạnh tranh gay gắt, hãng xe Trung Quốc Geely (Coolray và Monjaro) tiếp tục tung chương trình ưu đãi, giảm giá để tìm khách mua.

Giá cao gấp rưỡi Mazda CX-5, cửa cạnh tranh nào cho SUV Trung Quốc Geely Monjaro

Geely Coolray 'ế ẩm', hãng xe Trung Quốc tung mẫu mới tại Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

xe Trung Quốc Geely Monjaro Geely Tasco Auto
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận