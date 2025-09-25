Xe Trung Quốc Geely Monjaro rớt giá gần 200 triệu sau gần một tháng lăn bánh

Theo đó, chiếc Monjaro rao bán thuộc phiên bản Flagship, có giá niêm yết 1,149 tỉ đồng. Nếu cộng các chương trình khuyến mãi, chủ xe phải bỏ ra số tiền khoảng 1,27 tỉ đồng để hoàn tất thủ tục lăn bánh tại Hà Nội. Theo thông tin từ đơn vị bán xe cũ, chiếc Geely Monjaro này đã lăn bánh chưa tới 300 km, đăng ký vào tháng 9.2025, tức sử dụng chưa tới 1 tháng nhưng giá bán lại chỉ 1,099 tỉ đồng.

Đăng ký chưa đầy 1 tháng và lăn bánh chưa tới 300 km, Geely Monjaro rớt giá gần 200 triệu đồng ẢNH: L.C.T.H

Như vậy, chiếc Geely Monjaro này đã mất giá khoảng 170 triệu đồng sau khi lăn bánh chưa đầy 1 tháng, tương đương khoảng 13,4% so với giá mua mới. Đây là mức rớt giá khiến nhiều người bất ngờ, bởi lẽ các đối thủ cạnh tranh của Geely Monjaro đã qua sử dụng 1 - 2 năm mới đạt con số khấu hao như trên.

Đơn cử, Hyundai Santa Fe bản xăng cao cấp, đời 2023 từng có giá lăn bánh khoảng 1,24 tỉ đồng, sau 2 năm sử dụng bán lại với giá khoảng 1,12 tỉ đồng, khấu hao khoảng 9,7% giá trị. Honda CR-V bản e:HEV đời 2024 có giá lăn bánh khoảng 1,41 tỉ đồng, sau 1 năm sử dụng, rao bán lại khoảng 1,24 tỉ đồng, tương ứng mất khoảng 12% giá trị.

Geely Monjaro định vị cùng phân khúc với Hyundai Santa Fe, Mazda CX-8 nhưng kích thước nhỏ hơn ẢNH: T.V

Có thể thấy, chỉ trong chưa đầy 1 tháng sử dụng, Geely Monjaro đã rớt giá nhanh hơn so với các mẫu xe đối thủ Nhật Bản, Hàn Quốc sau 1 - 2 năm lăn bánh.

Monjaro là mẫu xe gầm cao thứ 2 được Geely mang đến thị trường Việt Nam nhằm mở rộng dải sản phẩm cũng như cứu vớt doanh số ảm đạm của mẫu Coolray trước đó. Tuy nhiên, thực tế không như kỳ vọng, khách Việt vẫn thờ ơ với các mẫu xe mang thương hiệu này.

Không gian nội thất Geely Monjaro tối giản, ít nút bấm

ẢNH: T.V

Ngay từ thời điểm tung ra thị trường Việt Nam, Geely Monjaro đã gây tranh cãi vì định vị ngang phân khúc crossover hạng D nhưng thực chất kích thước chỉ nhỉnh hơn phân khúc C. Định giá bán 1,099 - 1,199 tỉ đồng cũng khiến mẫu xe này khó "đấu" với nhóm xe crossover cỡ C hiện đang phân phối trên thị trường như Mazda CX-5, Ford Territory... đang có giá bán khoảng 700 - 800 triệu đồng. Ngay cả các mẫu xe hạng D như Hyundai Santa Fe hay Mazda CX-8, Geely Monjaro vẫn khó cạnh tranh vì nhiều yếu tố.

Để tạo sức hút cho mẫu xe này, Tasco Auto - đơn vị phân phối xe Geely tại Việt Nam liên tục tung ra chương trình khuyến mãi, hỗ trợ, giảm giá dành cho Monjaro từ thời điểm gia nhập thị trường. Tuy nhiên, vẫn khó chinh phục khách Việt, vốn vẫn còn tâm lý e ngại xe Trung Quốc.

Tại Việt Nam, Geely phân phối Monjaro 3 phiên bản, gồm HEV, Flagship và Premium nhưng chỉ có phiên bản HEV sử dụng hệ động lực hybrid (xe lai xăng - điện) với động cơ xăng tăng áp 1.5 lít kết hợp với mô-tơ điện, cho tổng công suất 241 mã lực và mô-men xoắn 545 Nm đi kèm hệ dẫn động cầu trước. Hai phiên bản còn lại dùng động cơ xăng tăng áp 2.0 lít, công suất 234 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm, đổi lại trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

Có thể thấy, ngoài cách định vị và giá bán, Geely Monjaro có nhiều yếu tố bất lợi tại thị trường Việt Nam, phần lớn do thương hiệu này chưa đủ mạnh, thị hiếu dè chừng với xe Trung Quốc của người Việt còn lớn. Do đó, mẫu xe này sẽ cần rất nhiều thời gian để chứng minh chất lượng và đáp ứng nhu cầu khách hàng nếu muốn chinh phục thị trường.