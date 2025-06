Hyundai Santa Fe đời 2015 giá tầm 600 triệu đồng, có nên xuống tiền?

Xe cũ luôn là lựa chọn đáng tham khảo với người dùng hiện nay, đặc biệt là với nhóm khách hàng không muốn chi số tiền quá lớn. Trong nhóm xe cũ gầm cao tầm giá 600 triệu đồng, Hyundai Santa Fe đời 2015 là lựa chọn được nhiều người cân nhắc.

Ở thời điểm tung ra thị trường, bản cao cấp nhất của Santa Fe đời 2015 có giá lăn bánh gần 1,5 tỉ đồng. Sau một thập kỷ sử dụng, Santa Fe bản máy dầu đặc biệt hiện chỉ có giá dao động 590 - 620 triệu đồng. Mức giá này ngang ngửa một số mẫu SUV hạng B hoàn toàn mới như Hyundai Creta, KIA Sonet...

Tuy nhiên, việc mua một chiếc xe cũ như vậy buộc người dùng phải tìm hiểu, cân nhắc và đánh đổi nhiều yếu tố.

Bản cao cấp nhất của Hyundai Santa Fe đời 2015 từng có giá lăn bánh gần 1,5 tỉ đồng ở thời điểm năm 2015 ẢNH: P.M.T

Thiết kế lỗi thời nhưng trang bị nhiều tiện nghi

Mang ngôn ngữ thiết kế điêu khắc dòng chảy Fluidic Sculpture, Hyundai Santa Fe đời 2015 từng là mẫu xe có kiểu dáng hiện đại, hợp thị hiếu nhiều người Việt. Đến thời điểm này, dù tổng thể vẫn giữ được sự cân đối, hài hòa nhưng nếu đặt cạnh các mẫu xe đời mới, thiết kế này đã có phần lỗi thời, đặc biệt ở phần đầu xe và cụm đèn hậu.

Tuy nhiên, xe vẫn sở hữu nhiều trang bị mà không ít mẫu xe SUV mới cùng tầm giá hiện nay chưa trang bị như cụm đèn trước tích hợp rửa đèn, cảm biến bật/tắt đèn tự động, gạt mưa tự động, cửa sổ trời toàn cảnh, ghế da chỉnh điện... những chi tiết này từng là "xa xỉ" trên xe hơi ở thời điểm năm 2015.

Thiết kế tổng thể Hyundai Santa Fe đời 2015 trông cân đối, hài hòa

ẢNH: P.M.T

Khoang nội thất Santa Fe đời 2015 thiết kế trung tính, sử dụng vật liệu da, nhựa mềm, hệ thống giải trí cơ bản với màn hình cảm ứng trung tâm. Dù vậy, hệ thống này không hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto như các mẫu xe đời mới. Với người dùng phổ thông, trang bị nội thất trên Santa Fe đời 2015 đủ dùng.

Không gian hàng ghế thứ hai của xe vừa đủ rộng, nhưng hàng ghế thứ ba khá chật, phù hợp hơn với trẻ em hoặc di chuyển quãng đường ngắn. Xe có 7 chỗ ngồi nhưng có cấu hình ghế 5+2, không phải là lựa chọn lý tưởng cho gia đình thường xuyên chở đủ 7 người lớn.

Nội thất Hyundai Santa Fe đời 2015 trang bị nhiều tiện nghi, không thua kém xe đời mới

ẢNH: P.M.T

Vận hành mạnh mẽ so với xe mới cùng tầm giá

Điểm đáng giá nhất trên Santa Fe đời 2015 là động cơ dầu 2.2 lít, có công suất 197 mã lực và mô-men xoắn 440 Nm kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD).

So với các mẫu xe SUV hạng B mới cùng tầm giá hiện tại, chiếc crossover hạng D - Santa Fe 2015 vượt trội về công suất, lực kéo và độ chắc chắn của khung gầm. Trên cao tốc hoặc đường trường, Santa Fe đời 2015 vẫn tạo cảm giác tự tin, yên tâm cho người lái.

Hơn nữa, hệ dẫn động AWD cũng là điểm cộng lớn khi xe vận hành trên đường trơn trượt, off-road nhẹ. Tuy nhiên, hệ dẫn động này không hỗ trợ phân bổ mô-men xoắn linh hoạt như hệ thống HTRAC sau này.

Hyundai Santa Fe đời 2015 bản máy dầu đặc biệt trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian ẢNH: P.M.T

Đánh đổi gì khi mua Hyundai Santa Fe đời 2015?

Với mức giá khoảng 600 triệu đồng, Hyundai Santa Fe đời 2015 dễ khiến người mua "xiêu lòng" nhưng không nên bỏ qua dấu hiệu xuống cấp theo thời gian.

Những yếu tố hao mòn, dễ nhận biết bằng mắt thường như lớp sơn dễ bị bạc màu nếu không được chăm sóc kỹ, phần nhựa và da trong nội thất có thể bong tróc, rạn nứt, nhất là khu vực vô-lăng, ghế lái và táp-pi cửa...

Chi phí bảo trì cũng là điều cần cân nhắc. Đa số những mẫu xe sử dụng khoảng 10 năm thường sẽ chạy hơn 100.000 km, nhiều bộ phận liên quan đến khả năng vận hành như động cơ, bộ tăng áp, hệ thống treo, phanh, cao su chân máy... sẽ hao mòn. Ngoài ra, Santa Fe 2015 đời 2015 không còn nằm trong diện bảo hành chính hãng nên người dùng phải phụ thuộc vào garage ngoài, đòi hỏi lựa chọn nơi sửa chữa uy tín.

Về công nghệ an toàn, Santa Fe đời 2015 trang bị những tính năng cơ bản, thiếu các hệ thống an toàn, hỗ trợ hiện đại như cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn, phanh khẩn cấp… Vì vậy, người dùng cần hiểu rằng, đây không phải là chiếc xe đáp ứng đầy đủ chuẩn an toàn mới.

Hyundai Santa Fe đời 2015 vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc nếu người dùng ưu tiên tính đa dụng và khả năng vận hành trong tầm giá 600 triệu đồng. Tuy nhiên, để tránh rủi ro, cần kiểm tra kỹ lịch sử sử dụng, bảo dưỡng và chuẩn bị ngân sách cho việc sửa chữa, bảo trì sau khi mua xe.