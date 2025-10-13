Trung Quốc khuyến khích dùng AI nhưng thận trọng bí mật quốc gia

Theo hướng dẫn do Cục Quản lý không gian mạng Trung Quốc cùng Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc ban hành, quan chức địa phương có thể sử dụng AI trong một số lĩnh vực, như tham vấn trực tuyến để trả lời câu hỏi của người dân, sử dụng máy bay không người lái và camera giám sát để phát hiện cơ sở hạ tầng xuống cấp, hỗ trợ soạn thảo tài liệu, thực hiện nghiên cứu và điền biểu mẫu, South China Morning Post đưa tin.

Nơi diễn ra Hội nghị AI thế giới ở TP.Thượng Hải, Trung Quốc hồi tháng 7 ẢNH: REUTERS

Tuy vậy, hướng dẫn trên lưu ý các địa phương cần cẩn trọng khi lựa chọn mô hình AI, bao gồm bảo vệ dữ liệu và thông tin cá nhân khi đào tạo các mô hình AI, đặc biệt không để AI truy cập dữ liệu bí mật quốc gia. Các địa phương phải đánh giá toàn diện mức độ an toàn của các mô hình AI trước khi đưa vào vận hành. Công chức cần được đào tạo cách sử dụng, lý thuyết và công nghệ AI cũng như nguyên tắc về an toàn và đạo đức.

Theo China Daily, hướng dẫn được ban hành khi Trung Quốc đặt mục đích nâng cao hiệu quả quản lý, kết hợp giữa con người và AI để đảm bảo vận hành công việc an toàn và có hiệu quả cao, cùng với đó là tuyên truyền để nâng cao trình độ hiểu biết nền tảng số cho toàn dân. Văn bản nhấn mạnh việc triển khai AI trong các hoạt động của chính phủ cần được phối hợp giữa các cấp, đồng thời cần đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia cho các mô hình AI lớn trong lĩnh vực công vụ.