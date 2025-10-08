Deloitte phải hoàn tiền cho chính phủ Úc vì sai sót khi dùng AI làm báo cáo

Ngày 7.10, Bộ Việc làm và Quan hệ Lao động Úc cho biết Deloitte đã thừa nhận sai sót trong việc viết chú thích và trích dẫn tài liệu tham khảo, đồng thời đồng ý hoàn trả khoản thanh toán cuối cùng trong hợp đồng trị giá 440.000 AUD (hơn 7,6 tỉ đồng).



Theo AP đưa tin, Bộ Việc làm và Quan hệ Lao động Úc đã thuê Deloitte làm báo cáo đánh giá cách các hệ thống công nghệ thông tin được ứng dụng vào cơ chế xử phạt tự động trong chương trình phúc lợi xã hội của nước này. Bản báo cáo dài 237 trang lần đầu được đăng tải trên trang web của bộ trên vào tháng 7.

Ảnh minh họa về AI ẢNH: REUTERS

Tiến sĩ Chris Rudge, học giả nghiên cứu về luật y tế và phúc lợi của Đại học Sydney (Úc) sau đó đã phát hiện 20 sai sót bất thường trong bản báo cáo. Ông Rudge cho hay, lỗi đầu tiên trong bản báo cáo khiến ông nghi ngờ là việc trích dẫn một cuốn sách do giáo sư Lisa Burton Crawford, chuyên gia luật công và hiến pháp tại Đại học Sydney biên soạn. Tựa đề cuốn sách nằm ngoài lĩnh vực chuyên môn của bà Crawford khiến ông Rudge nhận ra quyển sách không có thật này là sản phẩm của hiện tượng ảo giác AI (AI hallucination).

Bên cạnh đó, tiến sĩ Rudge cho biết, một số công trình nghiên cứu do các đồng nghiệp của ông thực hiện được trích dẫn nhằm tăng uy tín cho bản báo cáo mà chưa thật sự đọc chúng. Đáng chú ý, bản báo cáo cũng bịa đặt phán quyết của thẩm phán từ tòa án liên bang, theo ông Rudge là một lỗi sai đặc biệt nghiêm trọng.

Trong phiên bản đã chỉnh sửa được đăng tải vào ngày 3.10, Deloitte đã xóa hơn một chục tài liệu, chú thích sai sót, viết lại danh mục tài liệu tham khảo và sửa nhiều lỗi đánh máy, theo tờ AFR. Bản báo cáo cũng đề cập việc dùng Azure OpenAI GPT-4o, mô hình ngôn ngữ đã được Bộ Việc làm và Quan hệ Lao động Úc cấp phép sử dụng, trong quá trình thực hiện.

Thượng nghị sĩ Barbara Pocock của đảng Xanh Úc đã yêu cầu Deloitte hoàn trả toàn bộ số tiền, cho rằng tập đoàn này đã “dùng AI sai mục đích”. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về tính chính xác của các công cụ AI trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn tài chính.