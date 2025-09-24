Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Kêu gọi vạch lằn ranh đỏ về AI

Vi Trân
Vi Trân
24/09/2025 05:10 GMT+7

Tại phiên khai mạc Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng LHQ ở New York (Mỹ) ngày 22.9, hơn 200 nhân vật nổi bật trên các lĩnh vực đã ký vào bức thư kêu gọi vạch ra những lằn ranh đỏ toàn cầu cho trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo NBC News, thông điệp chính của bức thư là AI đang được phát triển theo hướng tiềm ẩn nguy cơ chưa từng có, theo đó AI có thể sớm vượt xa năng lực con người và làm trầm trọng thêm các rủi ro như thất nghiệp hàng loạt, đại dịch nhân tạo, thông tin sai lệch lan rộng. Vì vậy, các tác giả cho rằng cần một hiệp ước quốc tế mang tính ràng buộc và có thể kiểm chứng để đặt ra giới hạn rõ ràng. Một số gợi ý được đưa ra là cấm vũ khí sát thương tự hành, cấm tự động nhân bản các hệ thống AI và cấm sử dụng AI trong tác chiến hạt nhân.

Với việc năng lực AI đang phát triển nhanh chóng, các tác giả kêu gọi giới hoạch định chính sách thông qua hiệp ước trước cuối năm 2026. Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng LHQ, nhà báo Maria Ressa, người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2021, công bố bức thư và thúc giục các chính phủ hợp tác để "ngăn chặn những nguy cơ không thể chấp nhận trên toàn cầu từ AI và xác định những gì AI không bao giờ được phép làm".

Kêu gọi vạch lằn ranh đỏ về AI- Ảnh 1.

Nhà báo Ressa phát biểu tại Đại hội đồng LHQ ngày 22.9

ẢNH: AP

Những người ký vào bức thư ngỏ còn có các chủ nhân giải Nobel trong lĩnh vực hóa học, kinh tế, vật lý, các chính trị gia, nhà khoa học như đồng sáng lập Công ty OpenAI Wojciech Zaremba. Bên cạnh đó, bức thư cũng có chữ ký của ông Geoffrey Hinton và ông Yoshua Bengio, hai trong số ba nhân vật được tôn vinh là "cha đỡ đầu của AI" và là những người từng được trao giải thưởng Turing danh giá, được coi là Nobel của lĩnh vực khoa học máy tính.

"Trong hàng ngàn năm qua, nhân loại đã học được, thỉnh thoảng theo cách khó khăn, rằng những công nghệ quyền lực có thể gây hậu quả nguy hiểm cũng như mang lại lợi ích. Con người phải thống nhất về những lằn ranh đỏ rõ ràng về AI trước khi công nghệ này tái định hình xã hội vượt quá tầm hiểu biết của chúng ta và phá hủy nền móng của nhân loại", sử gia Yuval Noah Harari, một trong những người ký tên, phát biểu.

Tin liên quan

Tỉ phú Elon Musk kiện Apple, OpenAI vì độc quyền AI

Tỉ phú Elon Musk kiện Apple, OpenAI vì độc quyền AI

Công ty xAI do tỉ phú Elon Musk sáng lập đã đệ đơn kiện cáo buộc hai hãng công nghệ Apple và OpenAI thông đồng nhằm kìm hãm sự cạnh tranh về trí tuệ nhân tạo (AI).

Startup 'kỳ lân' AI bị tố đánh cắp bí mật thương mại

Khám phá thêm chủ đề

AI trí tuệ nhân tạo Đại Hội Đồng LHQ công nghệ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận