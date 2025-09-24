Kêu gọi vạch lằn ranh đỏ về AI

Theo NBC News, thông điệp chính của bức thư là AI đang được phát triển theo hướng tiềm ẩn nguy cơ chưa từng có, theo đó AI có thể sớm vượt xa năng lực con người và làm trầm trọng thêm các rủi ro như thất nghiệp hàng loạt, đại dịch nhân tạo, thông tin sai lệch lan rộng. Vì vậy, các tác giả cho rằng cần một hiệp ước quốc tế mang tính ràng buộc và có thể kiểm chứng để đặt ra giới hạn rõ ràng. Một số gợi ý được đưa ra là cấm vũ khí sát thương tự hành, cấm tự động nhân bản các hệ thống AI và cấm sử dụng AI trong tác chiến hạt nhân.

Với việc năng lực AI đang phát triển nhanh chóng, các tác giả kêu gọi giới hoạch định chính sách thông qua hiệp ước trước cuối năm 2026. Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng LHQ, nhà báo Maria Ressa, người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2021, công bố bức thư và thúc giục các chính phủ hợp tác để "ngăn chặn những nguy cơ không thể chấp nhận trên toàn cầu từ AI và xác định những gì AI không bao giờ được phép làm".

Nhà báo Ressa phát biểu tại Đại hội đồng LHQ ngày 22.9 ẢNH: AP

Những người ký vào bức thư ngỏ còn có các chủ nhân giải Nobel trong lĩnh vực hóa học, kinh tế, vật lý, các chính trị gia, nhà khoa học như đồng sáng lập Công ty OpenAI Wojciech Zaremba. Bên cạnh đó, bức thư cũng có chữ ký của ông Geoffrey Hinton và ông Yoshua Bengio, hai trong số ba nhân vật được tôn vinh là "cha đỡ đầu của AI" và là những người từng được trao giải thưởng Turing danh giá, được coi là Nobel của lĩnh vực khoa học máy tính.

"Trong hàng ngàn năm qua, nhân loại đã học được, thỉnh thoảng theo cách khó khăn, rằng những công nghệ quyền lực có thể gây hậu quả nguy hiểm cũng như mang lại lợi ích. Con người phải thống nhất về những lằn ranh đỏ rõ ràng về AI trước khi công nghệ này tái định hình xã hội vượt quá tầm hiểu biết của chúng ta và phá hủy nền móng của nhân loại", sử gia Yuval Noah Harari, một trong những người ký tên, phát biểu.