Thế giới

Tỉ phú Elon Musk kiện Apple, OpenAI vì kìm hãm cạnh tranh AI

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
26/08/2025 11:17 GMT+7

Công ty xAI do tỉ phú Elon Musk sáng lập đã đệ đơn kiện cáo buộc hai hãng công nghệ Apple và OpenAI thông đồng nhằm kìm hãm sự cạnh tranh về trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong đơn kiện, xAI nêu rằng Apple và OpenAI, hai hãng công nghệ hàng đầu tại Mỹ, đã “khóa chặt thị trường để duy trì thế độc quyền của họ và ngăn cản những nhà đổi mới như X và xAI cạnh tranh”, CNN đưa tin ngày 25.8.

Đơn kiện đề cập Apple và OpenAI đã có thỏa thuận độc quyền để biến chatbot ChatGPT (do OpenAI) phát triển trở thành chatbot AI tạo sinh duy nhất được tích hợp vào các dòng sản phẩm của Apple.

Công ty của tỉ phú Elon Musk kiện Apple, OpenAI - Ảnh 1.

Tỉ phú Elon Musk tại Nhà Trắng hồi tháng 5

ẢNH: AFP

Apple chưa bình luận về đơn kiện nêu trên, trong khi đại diện OpenAI phản bác rằng đơn kiện “giống với hành vi quấy rối kéo dài của ông Musk”, theo Bloomberg.

Quan hệ đối tác giữa Apple và OpenAI được công bố tháng 6.2024. Theo đó, ChatGPT sẽ được tích hợp vào điện thoại iPhone, máy tính bảng iPad và các dòng máy tính Macs.

Viết trên mạng xã hội X đầu tháng 8, ông Musk chỉ trích Apple cản trở cạnh tranh vì không để công ty phát triển AI nào khác ngoài OpenAI đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng ở cửa hàng ứng dụng App Store.

Apple khi đó phản hồi rằng App Store được thiết kế “công bằng và không thiên vị”. Tổng giám đốc OpenAI Sam Altman cũng phản hồi bài đăng trên X của ông Musk, tố ngược ông chủ mạng xã hội X thao túng nền tảng này để phục vụ lợi ích cá nhân.

AI Grok của tỉ phú Musk dính phốt ca ngợi Hitler

Tỉ phú Elon Musk thành lập công ty xAI được thành lập vào năm 2023 và hồi tháng 3 xAI đã mua lại nền tảng mạng xã hội X với giá 33 tỉ USD để nâng cao khả năng đào tạo chatbot AI Grok.

Ông Elon Musk cũng đang trong vụ kiện riêng OpenAI và ông Sam Altman để ngăn công ty chuyển đổi sang mô hình vì lợi nhuận. Ông Musk và ông Altman đồng sáng lập OpenAI năm 2015 với danh nghĩa mô hình phi lợi nhuận và ông Musk đã rời đi sau đó.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
