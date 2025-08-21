Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tỉ phú Musk bị kiện tổ chức xổ số triệu đô trái phép trong bầu cử Mỹ

Trí Đỗ
Trí Đỗ
21/08/2025 09:46 GMT+7

Tỉ phú Elon Musk hiện phải đối mặt với vụ kiện do các cử tri khởi xướng về cáo buộc ông đã lừa họ ký vào bản kiến nghị ủng hộ Hiến pháp Mỹ để đổi lấy cơ hội trúng thưởng chương trình 'tặng tiền' trị giá 1 triệu USD/ngày.

Thẩm phán liên bang Robert Pitman tại Austin (thuộc bang Texas, Mỹ) ngày 20.8 cho biết bà Jacqueline McAferty đã đưa ra cáo buộc "có cơ sở" trong vụ kiện tập thể của mình nhằm chống lại tỉ phú Elon Musk, theo Reuters.

Trong đơn kiện, bà McAferty cáo buộc tỉ phú Elon Musk và Ủy ban hành động chính trị America PAC của ông đã sai trái khi "dụ dỗ" bà cung cấp thông tin cá nhân để tham gia chương trình tặng thưởng vào cuối chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.

- Ảnh 1.

Tỉ phú Elon Musk trao tấm séc 1 triệu USD cho một khán giả tại Green Bay, bang Wisconsin (Mỹ) ngày 30.3.2025

ẢNH: REUTERS

Bà McAferty, một cư dân bang Arizona, cho hay tỉ phú Musk và Ủy ban America PAC cũng đã thuyết phục cử tri ở 7 bang chiến trường Mỹ ký vào bản kiến nghị của ông bằng cách hứa hẹn sẽ chọn ngẫu nhiên người nhận thưởng 1 triệu USD - giống như một cuộc xổ số. Tuy nhiên, trên thực tế, cử tri không có cơ hội thực sự để nhận được số tiền này.

Bà McAferty nói thêm rằng những cử tri ký tên vào bản kiến nghị cũng bị yêu cầu cung cấp tên, địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại.

Trong nỗ lực bác bỏ vụ kiện, vị tỉ phú giàu nhất hành tinh liệt kê nhiều "dấu hiệu" cho rằng ông không hề tổ chức xổ số trái phép. Ông Musk lập luận rằng có những phát biểu khẳng định người nhận 1 triệu USD được "chọn để nhận" và được kỳ vọng trở thành người phát ngôn cho America PAC, nên không thể coi đây là một "giải thưởng".

Tuy nhiên, Thẩm phán Robert Pitman dẫn chứng các tuyên bố khác cho thấy ông Musk đã "trao tặng" số tiền 1 triệu USD, và có thể "thắng" được khoản tiền này.

Ông Pitman cho hay rằng: "Có thể nguyên đơn đã dựa vào những tuyên bố đó một cách chính đáng để tin rằng bị đơn đang khách quan đề nghị cho bà ấy cơ hội tham gia một cuộc xổ số ngẫu nhiên - ngay cả khi đó không phải là điều mà họ chủ quan có ý định làm".

Ông Musk cũng bác bỏ ý kiến cho rằng những người ký tên vào bản kiến nghị bị thiệt hại khi cung cấp thông tin liên lạc. Thẩm phán Pitman cho biết một chuyên gia môi giới dữ liệu chính trị có thể chứng minh những thông tin cá nhân đó có giá trị như thế nào đối với cử tri ở các bang chiến trường.

AI Grok của tỉ phú Musk dính phốt ca ngợi Hitler

Vụ kiện trên được khởi xướng vào dịp bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 5.11.2024. Trước đó, một thẩm phán tại Philadelphia (bang Pennsylvania) đã từ chối yêu cầu chấm dứt chương trình phát tiền của Musk, cho rằng các công tố viên không chứng minh được đây là một hình thức xổ số trái phép.

Khám phá thêm chủ đề

Musk xổ số bầu cử tổng thống Mỹ Jacqueline McAferty


