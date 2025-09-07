Startup 'kỳ lân' AI bị tố đánh cắp bí mật thương mại

Scale AI nêu rằng ông Eugene Ling, cựu nhân viên công ty và đã chuyển qua Mercor hồi tháng trước, đã tải xuống hơn 100 tài liệu mật và tiết lộ cho công ty mới. Theo The Times of India ngày 6.9, ông Ling nói rằng sau khi ông nghỉ việc, Scale AI đã yêu cầu ông không xóa các tài liệu trong ổ cứng cá nhân và ông đang chờ chỉ dẫn giải quyết tài liệu từ công ty cũ.

Ba nhà đồng sáng lập Mercor (Từ trái sang: ông Adarsh Hiremath, ông Brendan Foody, ông Surya Midha) ẢNH: MERCOR

Trong đơn kiện ngày 3.9, Scale AI cho rằng Mercor đã tìm cách thu thập dữ liệu bất hợp pháp để tiết kiệm thời gian nghiên cứu. Đồng sáng lập Mercor Surya Midha bác bỏ cáo buộc, khẳng định không quan tâm đến bí mật thương mại của Scale AI.

Trang Axios cho hay Mercor được định giá 2 tỉ USD hồi tháng 2. Trong khi đó, Scale AI đang được định giá khoảng 29 tỉ USD, sau khi được hãng công nghệ Meta (Mỹ) đầu tư 15 tỉ USD.