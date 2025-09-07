Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Startup 'kỳ lân' AI bị tố đánh cắp bí mật thương mại

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
07/09/2025 06:20 GMT+7

Scale AI, doanh nghiệp chuyên phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) có trụ sở tại Mỹ, vừa nộp đơn kiện công ty AI khác ở Mỹ là Mercor, với cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại.

Scale AI nêu rằng ông Eugene Ling, cựu nhân viên công ty và đã chuyển qua Mercor hồi tháng trước, đã tải xuống hơn 100 tài liệu mật và tiết lộ cho công ty mới. Theo The Times of India ngày 6.9, ông Ling nói rằng sau khi ông nghỉ việc, Scale AI đã yêu cầu ông không xóa các tài liệu trong ổ cứng cá nhân và ông đang chờ chỉ dẫn giải quyết tài liệu từ công ty cũ.

Scale AI kiện Mercor vì cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại - Ảnh 1.

Ba nhà đồng sáng lập Mercor (Từ trái sang: ông Adarsh Hiremath, ông Brendan Foody, ông Surya Midha)

ẢNH: MERCOR

Trong đơn kiện ngày 3.9, Scale AI cho rằng Mercor đã tìm cách thu thập dữ liệu bất hợp pháp để tiết kiệm thời gian nghiên cứu. Đồng sáng lập Mercor Surya Midha bác bỏ cáo buộc, khẳng định không quan tâm đến bí mật thương mại của Scale AI. 

Trang Axios cho hay Mercor được định giá 2 tỉ USD hồi tháng 2. Trong khi đó, Scale AI đang được định giá khoảng 29 tỉ USD, sau khi được hãng công nghệ Meta (Mỹ) đầu tư 15 tỉ USD.

Tổng thống Hàn Quốc ra chỉ đạo khẩn sau vụ công dân bị bắt tại Mỹ

Tổng thống Hàn Quốc ra chỉ đạo khẩn sau vụ công dân bị bắt tại Mỹ

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã ra lệnh nỗ lực hết sức để ứng phó với vụ hàng trăm công dân Hàn Quốc bị cơ quan di trú Mỹ bắt giữ tại một nhà máy sản xuất pin ô tô ở Mỹ.

