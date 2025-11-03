Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tân Thủ tướng Nhật Bản muốn gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Khánh An
Khánh An
03/11/2025 16:29 GMT+7

Tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi muốn gặp trực tiếp nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un để thảo luận về vấn đề công dân Nhật bị bắt cóc trong quá khứ.

- Ảnh 1.

Thủ tướng Takaichi phát biểu trong cuộc họp báo sau Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2025 tại thành phố Gyeongju (Hàn Quốc) vào ngày 1.11

ẢNH: AFP

Tờ Asahi Shimbun ngày 3.11 dẫn lời Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho hay bà vừa kêu gọi Bình Nhưỡng giúp sắp xếp một cuộc gặp cấp cao với nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un.

"Tôi đã gửi đến phía Triều Tiên mong muốn của mình về việc tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh", bà phát biểu tại một sự kiện được tổ chức ở Tokyo vào ngày 3.11 nhằm yêu cầu đưa những công dân Nhật bị bắt cóc về nước.

"Để giải quyết vấn đề bắt cóc, điều quan trọng nhất đối với đất nước chúng ta là cần chủ động hành động. Về vấn đề này, vốn liên quan cả mạng sống của những người bị bắt cóc và chủ quyền quốc gia của chúng ta, tôi sẵn sàng cân nhắc mọi biện pháp khả dĩ", theo Thủ tướng Takaichi.

Theo phía Nhật Bản, trong thập niên 1970 và 1980, Triều Tiên đã bắt cóc 17 công dân Nhật Bản. Tháng 9.2002, trong cuộc gặp cấp cao tại Bình Nhưỡng giữa cựu Thủ tướng Nhật Bản khi đó là ông Junichiro Koizumi và lãnh đạo Triều Tiên khi đó Kim Jong-il, phía Triều Tiên thừa nhận có 13 công dân Nhật bị bắt sang Triều Tiên. Sau đó, 5 người được hồi hương, Triều Tiên khẳng định những người còn lại đã chết.

Đến nay phía Nhật vẫn chưa chấp nhận lời giải thích này và đề nghị điều tra thêm về tung tích của những công dân mất tích.

"Nếu vấn đề bắt cóc được giải quyết, không chỉ đất nước chúng ta mà cả Triều Tiên và cộng đồng quốc tế cũng sẽ được hưởng lợi lớn. Bằng cách tự mình đi đầu và hành động mạnh mẽ, tôi đặt mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể", theo Thủ tướng Takaichi.

Triều Tiên chưa lập tức bình luận về phát biểu trên cũng như đề nghị gặp cấp cao. 

