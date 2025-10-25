Nhật Bản muốn ký kết hiệp ước hòa bình với Nga, Moscow nói gì?

"Quan hệ giữa Nhật Bản và Nga hiện gặp nhiều khó khăn, nhưng chính sách của chính phủ Nhật là giải quyết vấn đề 'lãnh thổ phía Bắc' (cách Nhật Bản gọi phần phía nam quần đảo Kuril) và hướng tới việc ký kết hiệp ước hòa bình", bà Takaichi ngày 24.10 phát biểu trong bài phát biểu chính sách trước Quốc hội.

Tân Thủ tướng Nhật Bản cũng tái khẳng định lập trường chỉ trích của Tokyo đối với hành động của Nga trong cuộc xung đột Ukraine, theo TASS.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu tại Quốc hội nước này ngày 24.10.2025 ẢNH: REUTERS

Phản ứng trước tuyên bố này, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 24.10 cho biết Nga hoan nghênh mong muốn đối thoại của chính phủ Nhật Bản và cũng "ủng hộ việc ký kết hiệp ước hòa bình với Tokyo".

Tuy nhiên, ông Peskov nhấn mạnh rằng những hành động "không thân thiện" của những chính phủ tiền nhiệm Nhật Bản, bao gồm việc tham gia các gói trừng phạt do phương Tây áp đặt, đã khiến hợp tác song phương gần như tê liệt. "Do lập trường của các chính phủ Nhật Bản trong những năm gần đây, đối thoại song phương đã gần như bằng không", TASS dẫn lời ông Peskov nói.

Nỗ lực ký kết hiệp ước hòa bình giữa Nga và Nhật Bản đã kéo dài từ sau Thế chiến 2, nhưng hiện vẫn bế tắc vì bất đồng xoay quanh vấn đề quần đảo nam Kuril (Nhật gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc).

Kể từ năm 2022, Nhật Bản đã nhiều lần áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga, dẫn đến việc Moscow đình chỉ các cuộc tham vấn hòa bình với Tokyo.

Nga cũng rút khỏi các cuộc đàm phán với Nhật Bản về việc thiết lập các hoạt động kinh tế chung ở phía nam quần đảo Kuril và ngăn chặn việc Tokyo gia hạn tư cách đối tác đối thoại theo lĩnh vực của Hợp tác Kinh tế biển Đen (BSEC).

Trước đó, Đại sứ Nga tại Nhật Bản Nikolay Nozdryov cho rằng Tokyo "đã chọn cắt đứt gần như hoàn toàn quan hệ với một trong những láng giềng chính", khi quyết định đứng về phía chiến dịch chống Nga do phương Tây dẫn đầu.