Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Nhật Bản muốn ký kết hiệp ước hòa bình với Nga, Moscow nói gì?

Trí Đỗ
Trí Đỗ
25/10/2025 09:46 GMT+7

Tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi khẳng định Tokyo sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu ký kết hiệp ước hòa bình với Nga, bất chấp tình trạng căng thẳng trong quan hệ song phương.

"Quan hệ giữa Nhật Bản và Nga hiện gặp nhiều khó khăn, nhưng chính sách của chính phủ Nhật là giải quyết vấn đề 'lãnh thổ phía Bắc' (cách Nhật Bản gọi phần phía nam quần đảo Kuril) và hướng tới việc ký kết hiệp ước hòa bình", bà Takaichi ngày 24.10 phát biểu trong bài phát biểu chính sách trước Quốc hội.

Tân Thủ tướng Nhật Bản cũng tái khẳng định lập trường chỉ trích của Tokyo đối với hành động của Nga trong cuộc xung đột Ukraine, theo TASS.

Nhật Bản muốn ký kết hiệp ước hòa bình với Nga, Moscow nói gì? - Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu tại Quốc hội nước này ngày 24.10.2025

ẢNH: REUTERS

Phản ứng trước tuyên bố này, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 24.10 cho biết Nga hoan nghênh mong muốn đối thoại của chính phủ Nhật Bản và cũng "ủng hộ việc ký kết hiệp ước hòa bình với Tokyo".

Tuy nhiên, ông Peskov nhấn mạnh rằng những hành động "không thân thiện" của những chính phủ tiền nhiệm Nhật Bản, bao gồm việc tham gia các gói trừng phạt do phương Tây áp đặt, đã khiến hợp tác song phương gần như tê liệt. "Do lập trường của các chính phủ Nhật Bản trong những năm gần đây, đối thoại song phương đã gần như bằng không", TASS dẫn lời ông Peskov nói.

Nỗ lực ký kết hiệp ước hòa bình giữa Nga và Nhật Bản đã kéo dài từ sau Thế chiến 2, nhưng hiện vẫn bế tắc vì bất đồng xoay quanh vấn đề quần đảo nam Kuril (Nhật gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc).

Kể từ năm 2022, Nhật Bản đã nhiều lần áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga, dẫn đến việc Moscow đình chỉ các cuộc tham vấn hòa bình với Tokyo.

Nga cũng rút khỏi các cuộc đàm phán với Nhật Bản về việc thiết lập các hoạt động kinh tế chung ở phía nam quần đảo Kuril và ngăn chặn việc Tokyo gia hạn tư cách đối tác đối thoại theo lĩnh vực của Hợp tác Kinh tế biển Đen (BSEC).

Trước đó, Đại sứ Nga tại Nhật Bản Nikolay Nozdryov cho rằng Tokyo "đã chọn cắt đứt gần như hoàn toàn quan hệ với một trong những láng giềng chính", khi quyết định đứng về phía chiến dịch chống Nga do phương Tây dẫn đầu.

Tin liên quan

Bà Takaichi Sanae được bầu làm Thủ tướng Nhật Bản

Bà Takaichi Sanae được bầu làm Thủ tướng Nhật Bản

Sáng 21.10, Hạ viện Nhật Bản đã tạo cột mốc lịch sử khi bỏ phiếu bầu bà Takaichi Sanae làm nữ thủ tướng đầu tiên của đất nước mặt trời mọc.

Đảng cầm quyền Nhật Bản tìm được đối tác, bà Takaichi lại sáng cửa thành thủ tướng

Mong muốn đặc biệt của phu quân tân Thủ tướng Nhật Bản

Khám phá thêm chủ đề

Nhật Bản nga Sanae Takaichi hiệp ước hòa bình Quần đảo Kuril
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận