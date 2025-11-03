Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Góc nhìn

Tân Thủ tướng Nhật vượt qua thử thách đầu

PHẠM LỮ
PHẠM LỮ
03/11/2025 09:50 GMT+7

Tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã vượt qua được những thử thách đối ngoại ở ngay trong tuần cầm quyền đầu tiên.

Vừa rồi, bà Takaichi tới Malaysia tham dự các cuộc gặp cấp cao của ASEAN với các nước đối tác, rồi trở về Nhật Bản đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau đó sang Hàn Quốc tham dự cuộc gặp cấp cao APEC. Ở Malaysia và Hàn Quốc, bà Takaichi gặp gỡ lãnh đạo nhiều nước đối tác quan trọng của Nhật Bản, trong đó đáng chú ý nhất là gặp ông Trump, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vượt qua thử thách đầu tiên trong cương vị lãnh đạo - Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại hội nghị APEC 2025 ở Hàn Quốc ngày 31.10.2025

ảnh: AFP

Những thách thức đối ngoại này đặc biệt nhạy cảm và phức tạp đối với bà Takaichi bởi 3 lý do. Thứ nhất, bà từng tham gia nội các ở Nhật Bản, tức là không lạ lẫm gì những chuyện đối nội và đối ngoại, nhưng lần đầu tiên gặp lãnh đạo 3 nước đối tác quan trọng nhất trên cương vị đứng đầu chính phủ Nhật Bản. Một khi chính danh khác, cương vị quyền lực khác thì thử thách đương nhiên cũng sẽ phải khác. 

Thứ hai, mối quan hệ của Nhật Bản với cả Mỹ lẫn Hàn Quốc và Trung Quốc hiện tuy không xấu, nhưng tồn tại nhiều vấn đề trắc trở mang tính nguyên tắc, có dính dáng đến quá khứ lịch sử và liên quan trực tiếp tới chuyện chính trị thế giới thời sự. Bà Takaichi bị so sánh ngay lập tức với những người tiền nhiệm về năng lực và bản lĩnh xử lý chuyện chính trị thế giới và quan hệ song phương với các đối tác này. Thứ ba, bà Takaichi nổi danh là chính trị gia thuộc phái bảo thủ và dân tộc chủ nghĩa, có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc và không khoan nhượng với Hàn Quốc.

Qua những hoạt động đối ngoại đầu tiên vừa qua có thể thấy bà Takaichi đã thành công với việc đưa các mối quan hệ song phương nói trên đi vào ổn định và không bị xấu thêm, thúc đẩy quan hệ với Mỹ và hòa dịu với Trung Quốc, Hàn Quốc. Sự khởi đầu như thế về đối ngoại thật sự rất suôn sẻ! 

Sanae Takaichi Hàn Quốc Đối ngoại Nhật Bản Thủ tướng Nhật Bản
