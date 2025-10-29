Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Góc nhìn

Đối tác chiến lược bị thử thách

PHẠM LỮ
PHẠM LỮ
29/10/2025 09:36 GMT+7

Thỏa thuận về Quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và Venezuela bắt đầu có hiệu lực chính thức từ ngày 27.10 vừa qua. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã ký kết thỏa thuận này hồi tháng 5 năm nay, khi ông Maduro thăm Moscow.

Ngay từ thời điểm ra đời, thỏa thuận trên đã bị thử thách và thách thức đe dọa trực tiếp hiệu ứng thiết thực của nó đối với hai đối tác chiến lược của nhau này. Thách thức này đến từ phía Mỹ và tổng thống đương nhiệm nước này Donald Trump. Nó buộc Nga và Venezuela phải triển khai thực hiện kiên quyết và khôn khéo những mục tiêu và nội dung đã đề ra trong khuôn khổ mối quan hệ đối tác chiến lược này.

- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại Moscow hồi tháng 5.2025

ảnh: AFP

Ông Trump hiện tại đã chuyển sang làm găng với Nga, gia tăng áp lực và trừng phạt Nga sau mấy lần thất bại với việc thuyết phục Tổng thống Putin chấm dứt xung đột ở Ukraine. Bên cạnh đó, quyết liệt hơn hẳn những người tiền nhiệm, ông Trump gia tăng mức độ đối địch Venezuela và cá nhân ông Maduro. Lực lượng hải quân hùng hậu của Mỹ đã được điều đến vùng biển Caribe. Mỹ đã sử dụng vũ lực quân sự ở ngoài khơi Venezuela. Ông Trump còn công khai tuyên bố đã cho phép Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) hoạt động bí mật ở bên trong lãnh thổ Venezuela và không loại trừ khả năng tiến hành tấn công đối phương.

Việc Nga và Venezuela nâng cấp quan hệ và thúc đẩy hợp tác trong bối cảnh tình hình ấy chắc chắn sẽ khiến ông Trump thêm bực bội về Nga và Venezuela nên sẽ hành động còn cực đoan hơn. Bản chất của thách thức trước hết của mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và Venezuela hiện cũng là đấy. Hai nước không liên minh nên sức sống và giá trị thiết thực của mối quan hệ đối tác chiến lược sẽ bộc lộ trên thực tế ở công cuộc ứng phó thử thách và thách thức đầu tiên này.

