Thế giới Góc nhìn

Mỹ - Hàn Quốc: một vốn, bốn lời

PHẠM LỮ
31/10/2025 09:37 GMT+7

Việc Mỹ chia sẻ công nghệ chế tạo tàu ngầm hạt nhân cho Hàn Quốc là kết quả có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Donald Trump. Đối với cả hai bên, đây là chuyện bỏ ra một vốn để thu về bốn lời.

Hàn Quốc bỏ ra ở đây là khoản tiền khoảng 150 tỉ USD đầu tư trực tiếp vào Mỹ để chế tạo tàu ngầm hạt nhân cho Hàn Quốc. Khoản tiền lớn này được sử dụng đúng theo tinh thần "Nước Mỹ trước hết" của Tổng thống Trump. 

Mỹ Hàn Quốc gia tăng quan hệ qua thỏa thuận công nghệ tàu ngầm hạt nhân - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung

ảnh: reuters

Cái lời mà phía Hàn Quốc thu về được là tranh thủ cá nhân ông Trump để vừa thúc đẩy quan hệ đồng minh quân sự chiến lược truyền thống với Mỹ vừa xử lý ổn thỏa cuộc chiến thuế quan, tức là đạt được thỏa thuận thương mại mới với chính quyền ông Trump. 

Cái lợi tiếp theo là đáp ứng theo cách có lợi nhất cho Hàn Quốc những yêu cầu của Tổng thống Trump về việc Seoul phải tăng ngân sách quốc phòng, phải trả nhiều hơn cho Mỹ để đổi lấy sự đảm bảo an ninh của Mỹ, tức đằng nào cũng phải mở hầu bao nhưng lại sử dụng đồng tiền hữu ích nhất. Cái lợi nữa là tiến tới sở hữu tàu ngầm hạt nhân, nhờ đó gia tăng đáng kể sức mạnh quân sự và tiềm lực răn đe ở khu vực. Thêm vào đó, thỏa thuận giúp Hàn Quốc phá thế độc quyền hiện tại của Úc về việc được Mỹ chia sẻ công nghệ chế tạo tàu ngầm hạt nhân ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tổng thống Trump bỏ ra công nghệ đặc biệt chiến lược và nhạy cảm này cũng để thu về được bốn lời. Trước tiên là thu hút vốn đầu tư của Hàn Quốc vào Mỹ. Tiếp đến là Hàn Quốc mạnh lên về quân sự thì Mỹ bớt phải chi tiêu nhiều để đảm bảo an ninh cho đồng minh. Cũng phải kể đến cái lợi dùng tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc để ứng phó trong khu vực. Cuối cùng là không để thua kém người tiền nhiệm về gây dựng liên minh an ninh ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Triều Tiên thử hệ thống tên lửa phòng không mới, gửi cảnh báo tới Mỹ, Hàn Quốc

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un ngày 20.3 giám sát cuộc thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng không mới nhất của nước này, theo KCNA hôm nay 21.3.

Đối tác chiến lược bị thử thách

Ấn Độ - Canada: Thức thời nên thỏa hiệp

