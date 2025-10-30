Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Hàn Quốc sẵn sàng tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam phát triển

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
30/10/2025 19:46 GMT+7

Chiều 30.10, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhân dịp tới Hàn Quốc dự Tuần lễ cấp cao APEC 2025.

Theo Bộ Ngoại giao, Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định, Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong triển khai các chính sách đối ngoại tại khu vực; nhấn mạnh chuyến công tác lần này của Chủ tịch nước Lương Cường có ý nghĩa quan trọng trong hợp tác chung vì hòa bình, thịnh vượng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hàn Quốc sẵn sàng tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam phát triển - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

ẢNH: TTXVN

Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định Hàn Quốc sẵn sàng tiếp tục là người đồng hành cùng Việt Nam trong những chặng đường phát triển tiếp theo.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Hàn Quốc và mong muốn hợp tác hai nước tiếp tục có bước chuyển mới thực chất, hiệu quả và bền vững hơn trên tất cả các lĩnh vực.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu cấp cao và các cấp qua các kênh đa dạng, phối hợp triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có và thúc đẩy triển khai thực chất các văn kiện hợp tác đã ký kết giữa hai nước, nhất là các thỏa thuận đạt được dịp chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 8 vừa qua.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai bên cùng phối hợp triển khai các biện pháp thực chất sớm hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỉ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững; khẳng định Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh Hàn Quốc tiếp tục coi Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; khẳng định sẽ tăng thêm hạn ngạch và mở rộng các ngành nghề tiếp nhận lao động Việt Nam; nhất trí hợp tác chuyển giao công nghệ và phát triển công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam; mong muốn tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực quan trọng như cơ sở hạ tầng, năng lượng, xây dựng đô thị mới...

Cùng với đó, hai nhà lãnh đạo nhất trí hiện thực hóa việc đưa hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực thành trụ cột mới trong quan hệ song phương; nhất trí tăng cường các hoạt động hợp tác giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân tạo sự gắn kết và hiểu biết sâu sắc hơn. 

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Hàn Quốc quan tâm, có các chính sách bảo vệ quyền lợi chính đáng, bảo đảm an ninh, an toàn và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng Việt Nam tại Hàn Quốc yên tâm sinh sống, học tập và làm việc lâu dài tại Hàn Quốc.

Cũng trong khuôn khổ cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng Hàn Quốc tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC 2025, mong muốn Hàn Quốc hỗ trợ và phối hợp cùng Việt Nam tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC 2027.

Hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế cùng quan tâm; cùng thúc đẩy sớm nâng cấp Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc và triển khai Hội nghị cấp cao Mê Kông - Hàn Quốc trong thời gian tới. 

Hai bên chia sẻ tầm nhìn chung chiến lược về duy trì hòa bình, ổn định tại Biển Đông, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng theo quy định của luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Tin liên quan

Chủ tịch nước Lương Cường gặp lãnh đạo các tập đoàn lớn

Chủ tịch nước Lương Cường gặp lãnh đạo các tập đoàn lớn

Trong chương trình tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32 và làm việc song phương tại Hàn Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong Bin và bà Lý Lợi, nhà sáng lập Tập đoàn MEBO International (Trung Quốc).

Khám phá thêm chủ đề

Hàn Quốc chủ tịch nước lương cường APEC
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận