Chủ tịch nước Lương Cường lên đường dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 32

Sáng 29.10, Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2025 tại thành phố Gyeongju và làm việc song phương tại Hàn Quốc từ 29.10 đến 1.11.

Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Chủ tịch nước Lương Cường tại sân bay quốc tế Nội Bài, bắt đầu lên đường dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 32 và làm việc song phương tại Hàn Quốc ẢNH: TTXVN

Đoàn chính thức tháp tùng Chủ tịch nước có Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên, Thứ trưởng Bộ KH-CN Bùi Thế Duy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Tấn Công, Trợ lý Chủ tịch nước Dương Quốc Hưng.

Việt Nam chính thức trở thành thành viên của APEC tại Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC lần thứ 10, ngày 15.11.1998, tại Kuala Lumpur, Malaysia. Đây là một dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Trong 27 năm tham gia APEC, Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong hợp tác APEC và luôn được đánh giá là thành viên có nhiều đóng góp tích cực, có trách nhiệm và hiệu quả vào việc hiện thực hóa các mục tiêu, tầm nhìn hợp tác của APEC cũng như nâng cao vai trò của diễn đàn.

Việc Chủ tịch nước dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước ta tham gia Tuần lễ Cấp cao APEC lần này sẽ góp phần thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam với tiến trình hợp tác và liên kết kinh tế ở châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời khẳng định vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm và ngày càng chủ động của Việt Nam trong việc định hình cấu trúc hợp tác khu vực, hướng tới việc đăng cai APEC 2027.