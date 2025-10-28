Chủ tịch nước Lương Cường sẽ gặp lãnh đạo các nền kinh tế APEC, tập đoàn hàng đầu thế giới

Thúc đẩy đối thoại cấp cao về các vấn đề lớn

Nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32 và làm việc song phương tại Hàn Quốc từ ngày 29.10 - 1.11.

Chủ tịch nước Lương Cường ẢNH: TTXVN

Trả lời phỏng vấn báo chí trước chuyến thăm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng khẳng định, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo cấp cao của 21 nền kinh tế thành viên APEC, hội nghị có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy đối thoại cấp cao về các vấn đề lớn đặt ra đối với kinh tế, thương mại và phát triển toàn cầu. Việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, cùng giải quyết các thách thức chung là hết sức cần thiết đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới trong giai đoạn hiện nay.

"Các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa các nhà lãnh đạo APEC trong dịp này cũng được kỳ vọng tạo ra những tiến triển trong giải quyết các vấn đề kinh tế, thương mại, qua đó tạo môi trường quốc tế thuận lợi thúc đẩy dòng chảy thương mại và đầu tư ổn định, tăng trưởng bền vững, tự cường và bao trùm trong khu vực và trên thế giới", bà Hằng khẳng định.

Bên cạnh đó, cộng đồng quốc tế kỳ vọng hội nghị cấp cao năm nay sẽ tạo những khuôn khổ hợp tác sâu rộng trong APEC trong các lĩnh vực chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI). Đây là ưu tiên cao của các thành viên hiện nay nhằm khai thác tối đa các cơ hội, giảm thiểu rủi ro từ sự phát triển của AI.

"Việt Nam kỳ vọng và tin tưởng, dưới sự chủ trì của Hàn Quốc, các kết quả tích cực của Năm APEC 2025 sẽ đóng góp tiếp tục duy trì vai trò là động lực cho tăng trưởng và liên kết kinh tế mà Diễn đàn APEC đã khẳng định trong những thập kỷ qua, đồng thời phát huy vai trò tiên phong của APEC trong kỷ nguyên công nghệ và đổi mới sáng tạo hiện nay", bà Hằng cho biết.

Chuyến công tác có ý nghĩa hết sức quan trọng trên nhiều phương diện

Tại Hội nghị cấp cao APEC năm nay, đặc biệt với vai trò là nước vinh dự lần thứ ba đăng cai APEC vào năm 2027, Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp với tinh thần trách nhiệm cao nhất nhằm thúc đẩy hợp tác APEC, đẩy mạnh chủ nghĩa đa phương, cùng hành động vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững, thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng ẢNH: BNG

Với tinh thần đó, chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường có ý nghĩa hết sức quan trọng trên nhiều phương diện.

Chủ tịch nước tham dự Tuần lễ cấp cao APEC là bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại và các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước. Chủ tịch nước sẽ cùng các lãnh đạo APEC thảo luận những vấn đề lớn đặt ra đối với hợp tác và phát triển, thống nhất những định hướng thúc đẩy thương mại, đầu tư, kết nối, khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và nhiều lĩnh vực quan trọng khác.

Chủ tịch nước Lương Cường cũng sẽ có các hoạt động tiếp xúc với nhiều lãnh đạo các nền kinh tế APEC, gặp gỡ lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu thế giới, qua đó góp phần làm sâu sắc quan hệ song phương với các đối tác, huy động các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đặc biệt, Chủ tịch nước sẽ tham dự, đối thoại và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2025 (APEC CEO Summit) với sự tham dự của gần 2.000 lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu khu vực nhằm chuyển tải thông điệp mạnh mẽ về tiềm năng, lợi thế, những quyết sách và đột phá chiến lược của Việt Nam.

"Qua đó sẽ giúp bạn bè quốc tế tiếp tục đồng hành, ủng hộ, sát cánh cùng chúng ta trong giai đoạn phát triển mới, nhất là huy động các nguồn lực về tài chính, công nghệ… phục vụ mục tiêu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số", bà Hằng chia sẻ.

Trên bình diện song phương, Hàn Quốc là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam và trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển hết sức tốt đẹp.

Chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường là dịp để hai bên tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp, thúc đẩy triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận cấp cao đã đạt được thời gian qua, đưa quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước đóng góp thực chất, hiệu quả hơn cho sự phát triển của mỗi nước trong giai đoạn phát triển quan trọng hiện nay.

"Tôi tin tưởng rằng chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2025 và làm việc song phương tại Hàn Quốc sẽ thành công tốt đẹp, góp phần tiếp tục khẳng định hình ảnh một Việt Nam đang tự tin, tự lực, tự cường vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đóng góp ngày càng trách nhiệm, hiệu quả hơn vào các vấn đề chung của nhân loại, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới", bà Hằng khẳng định.