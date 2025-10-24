Chủ tịch nước Lương Cường sẽ dự Tuần lễ cấp cao APEC tại Hàn Quốc

Ngày 24.10, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32 và làm việc song phương tại Hàn Quốc từ ngày 29.10 - 1.11.

Chủ tịch nước Lương Cường ẢNH: TTXVN

Hội nghị cấp cao APEC năm nay diễn ra tại Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang. Sự kiện tập trung vào những thách thức chung trong tương lai, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI) và biến động nhân khẩu học. Hàn Quốc kỳ vọng hội nghị sẽ thông qua Tuyên bố chung nhằm thúc đẩy hợp tác khu vực vì tăng trưởng bền vững.

Diễn đàn APEC có 21 nền kinh tế thành viên, gồm những nền kinh tế hàng đầu thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản..., 9 thành viên Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) và nhiều nền kinh tế mới nổi, với khoảng 38% dân số thế giới, đóng góp 61% GDP và 47% thương mại toàn cầu.

Việt Nam - Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22.12.1992. Kim ngạch thương mại song phương đạt 81,5 tỉ USD năm 2024, tăng 7,3% so với năm 2023. Hàn Quốc liên tục là một trong những thị trường cung cấp khách du lịch lớn nhất cho Việt Nam.

Việt - Hàn đã có những thành quả về hợp tác khoa học công nghệ như Dự án Hỗ trợ phát triển Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, dự án Viện Khoa học công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) tại Hòa Lạc, Vườn ươm công nghệ Cần Thơ.

Cuối năm 2023, hai bên thống nhất về hợp tác nghiên cứu chung từ năm 2025 trong 6 lĩnh vực là công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ khí hậu, công nghệ nano, chuyển đổi số và năng lượng mới/năng lượng tái tạo.