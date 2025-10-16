Ấn Độ - Canada: Thức thời nên thỏa hiệp

Nguyên nhân của tình trạng sa sút ấy liên quan trực tiếp vấn đề người Sikh thiểu số ở Ấn Độ và người Sikh lưu vong ở Canada. Nguyên nhân cũng còn ở cách thức chính quyền Canada dưới thời Thủ tướng Justin Trudeau trước đây xử lý vụ việc có người Sikh lưu vong ở Canada chủ trương ly khai nhà nước Ấn Độ bị ám sát. Khi đó, ông Trudeau cáo buộc chính phủ Ấn Độ đứng sau những vụ ám sát này.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tiếp kiến Ngoại trưởng Canad Anita Anand ảnh: reuters

Mối bất hòa ấy đến nay vẫn chưa được hóa giải hoàn toàn, nhưng Canada và Ấn Độ bình thường hóa quan hệ song phương bởi tình hình mới ở hai nước, thời cuộc mới trên thế giới và lợi ích thiết thực cấp thiết mới. Do đó, hai phía đều phải thức thời và vận dụng cách tiếp cận khác.

Ở Canada, ông Trudeau không còn làm thủ tướng nữa. Chính quyền Canada dưới thời Thủ tướng đương nhiệm Mark Carney khác biệt khá cơ bản so với người tiền nhiệm Trudeau cả về định hướng chính sách lẫn cung cách cầm quyền. Ông Carney không bị chi phối và tác động trực tiếp bởi mối bất hòa trên như ông Trudeau, nên không ngại bị tổn hại thể diện và coi là yếu thế khi chủ động làm nồng ấm trở lại mối quan hệ giữa Canada và Ấn Độ. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi rất cương quyết và mạnh tay trong việc không để cho người Sikh ở Ấn Độ ly khai nên rất cần phân rẽ chính giới với người Sikh lưu vong ở Canada.

Canada và Ấn Độ đều đang phải ứng phó cuộc thương chiến thuế quan bảo hộ thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Modi và ông Carney đều biết rằng liệu pháp ứng phó hiệu quả và thích hợp nhất là vừa cương vừa nhu với ông Trump trong khi đồng thời phải nhanh chóng đa dạng hóa đối tác và thị trường, kiến tạo những chuỗi cung ứng và dòng chu chuyển thương mại ổn định bền vững mới. Ấn Độ và Canada lại được coi là đối tác lý tưởng của nhau.