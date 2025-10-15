Nga chuyển Mỹ hồ sơ mật của Liên Xô liên quan vụ Tổng thống Kennedy bị ám sát

Theo Đài RT dẫn thông báo của Đại sứ quán Nga tại Mỹ, những hồ sơ này được biên soạn từ kho lưu trữ nhà nước Nga, trong đó một số tài liệu từng được quan chức Liên Xô gửi cho phía Mỹ trong lễ tang của ông Kennedy năm 1963.

Nghị sĩ Luna viết trên mạng nền tảng X rằng: "Tôi đã nhận được bản cứng báo cáo về vụ ám sát ông John F. Kennedy từ Đại sứ Nga. Một nhóm chuyên gia đang trên đường đến văn phòng của tôi vào sáng mai để bắt đầu dịch thuật và xem xét toàn bộ tài liệu".

Cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy ngồi trên xe di chuyển tại Dallas, bang Texas (Mỹ) hồi tháng 11.1963 ẢNH: REUTERS

Hiện nhà báo Jefferson Morley đang giúp xem xét bộ tài liệu 350 trang này. "Chúng tôi sẽ đăng tải bản dịch, do những người nói tiếng Nga lưu loát biên soạn, những nội dung quan trọng trong tài liệu. Chúng tôi sẽ cung cấp bối cảnh về tài liệu này, quá trình hình thành và so sánh nó với những gì đã biết về phản ứng của Nga đối với vụ ám sát ông John F. Kennedy", nhà báo Morley viết trên nền tảng X.

Từ lâu, nghị sĩ Luna đã công khai toàn bộ hồ sơ về vụ ám sát vị tổng thống thứ 35 của Mỹ. Bà cũng đặt nghi vấn Lee Harvey Oswald - người bị cáo buộc nổ súng nhắm vào ông Kennedy - có thực sự hành động một mình.

Theo hồ sơ tình báo, Ủy ban An ninh quốc gia Nga (KGB) đã thu thập hồ sơ về Oswald - một cựu lính thủy đánh bộ Mỹ có quan điểm thiên tả, vì ông đã sống ở Liên Xô khoảng 3 năm và đã kết hôn với một phụ nữ khi ở đó.

Ông Kennedy bị bắn vào ngày 22.11.1963 tại thành phố Dallas (bang Texas, Mỹ). Mặc dù cuộc điều tra chính thức kết luận Oswald là hung thủ duy nhất, song vụ ám sát ông Kennedy đã làm dấy lên nhiều thuyết âm mưu. Trong đó có cáo buộc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) hoặc các bộ phận khác của chính phủ Mỹ có liên quan vụ việc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố 2.800 tài liệu về vụ ám sát cố Tổng thống Kennedy vào năm 2017 và thêm 80.000 trang liên quan vụ án vào tháng 3 năm nay.