Mỹ sắp công bố 80.000 trang tài liệu về vụ ám sát Tổng thống Kennedy

"Mọi người đã chờ đợi điều này trong nhiều thập niên. Sẽ rất thú vị", ông Trump nói với các phóng viên trong chuyến thăm Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Kennedy ở Washington ngày 17.3.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ảnh: afp

Theo Reuters, đây là lần đầu tiên ông Trump đến viện nghệ thuật nổi tiếng này kể từ khi nhậm chức hồi tháng 1. Tại đây, ông Trump cũng thảo luận về kế hoạch "cải thiện" Trung tâm Kennedy và chương trình nghệ thuật sắp tới của nơi đây.

Hồi tháng 2, ông Trump đã ký lệnh hành pháp yêu cầu công bố toàn bộ hồ sơ về vụ ám sát Tổng thống Kennedy năm 1963. Ngoài ra, ông Trump cũng cam kết giải mật hồ sơ về những vụ ám sát nhà hoạt động dân quyền Martin Luther King Jr. và Thượng nghị sĩ Robert Kennedy, em trai của ông John F. Kennedy. Cả hai nhân vật này bị ám sát vào năm 1968 và ông Robert Kennedy khi đó đang tranh cử tổng thống.

Ông Kennedy bị bắn vào ngày 22.11.1963 tại thành phố Dallas (bang Texas). Hung thủ duy nhất được xác định là Lee Harvey Oswald.

Vụ ám sát ông Tổng thống Kennedy đã làm dấy lên nhiều thuyết âm mưu. Sau 6 thập niên, những bí ẩn liên quan việc trên vẫn thu hút sự quan tâm rất lớn. Do đó, các hồ sơ giải mật có thể tiết lộ thêm chi tiết về vụ việc, nhưng giới sử gia cho rằng chúng khó có thể giúp củng cố các thuyết âm mưu liên quan vụ ám sát.

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đầu tháng 2 tuyên bố đã tìm thấy khoảng 2.400 tài liệu mới liên quan vụ ám sát ông Kennedy. Trước đó, số tài liệu này không được liệt vào hồ sơ liên quan vụ ông Kennedy bị ám sát năm 1963.

Theo The New York Times, một luật năm 1992 yêu cầu chính phủ Mỹ công bố các tài liệu liên quan vụ ám sát Tổng thống Kennedy trong vòng 25 năm, ngoại trừ các tài liệu có thể gây tổn hại đến an ninh quốc gia. Cơ quan Quản lý hồ sơ và Lưu trữ quốc gia Mỹ cho biết chính phủ đã công bố 99% trong số khoảng 320.000 tài liệu đã được xem xét kể từ năm 1992, nhưng vẫn còn hàng nghìn tài liệu vẫn bị giữ lại toàn bộ hoặc một phần.