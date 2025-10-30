Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tổng thống Trump gặp Chủ tịch Tập Cận Bình, đồng ý giảm thuế, đạt thỏa thuận đất hiếm
Video Thế giới

Tổng thống Trump gặp Chủ tịch Tập Cận Bình, đồng ý giảm thuế, đạt thỏa thuận đất hiếm

Trúc Huỳnh - Vi Trân
30/10/2025 17:12 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau cuộc gặp với Chủ tịch nước Tập Cận Bình hôm 30.10 thông báo đã đạt thỏa thuận đất hiếm có thời hạn một năm và quyết định giảm thuế đối với hàng hóa từ Trung Quốc.

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo kéo dài 1 giờ 40 phút tại căn cứ quân sự ở thành phố Busan (Hàn Quốc) sáng 30.10. Phát biểu sau đó trên chuyên cơ Không lực Một trên đường về nước, Tổng thống Trump cho biết hai bên đã đạt nhiều đồng thuận quan trọng.

Ông nói: “Tôi đã áp 20% thuế lên Trung Quốc vì đã để chất fentanyl đổ vào Mỹ, và đó là mức thuế cao. Và dựa trên các tuyên bố hôm nay của ông Tập, tôi đã giảm thuế xuống còn 10%. Nên giờ là 10% chứ không phải 20%, có hiệu lực ngay lập tức”.

Sau quyết định này, theo hãng tin Reuters, tổng mức thuế quan của Mỹ lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ giảm từ 57% xuống còn 47%.

Chủ nhân Nhà Trắng nói rằng mức thuế được giảm vì ông tin là Trung Quốc đang hành động mạnh mẽ để ngăn chặn dòng chảy fentanyl vào Mỹ. Fentanyl là chất gây nghiện mạnh, thường được sử dụng trong y tế nhưng cũng là loại ma túy gây chết người hàng đầu tại Mỹ.

Bên cạnh đó, ông Trump cho hay Trung Quốc sẽ mua đậu nành và nông sản Mỹ với số lượng lớn ngay lập tức.

Ngoài ra, ông cho biết hai bên đạt thỏa thuận 1 năm về đất hiếm và có thể gia hạn theo từng năm. Ông khẳng định Trung Quốc “sẽ không áp đặt các kiểm soát đất hiếm”.

Trung Quốc là nước khai thác và chế biến đất hiếm hàng đầu thế giới. Các kiểm soát xuất khẩu vào tháng 4 đã gây thiếu hụt nguồn cung toàn cầu, buộc các nhà sản xuất ô tô tạm dừng hoạt động trước khi việc xuất khẩu phục hồi sau các thỏa thuận giữa Bắc Kinh, Washington và châu Âu.

Đến tháng 10, Trung Quốc mở rộng việc kiểm soát với hiệu lực bắt đầu từ tháng 11. Chưa rõ thỏa thuận mà ông Trump nói liên quan toàn bộ các lệnh kiểm soát hay chỉ đối với những khoáng sản được bổ sung vào tháng 10.

Trung Quốc chưa bình luận gì về tuyên bố của ông Trump sau cuộc gặp.

Tổng thống Mỹ miêu tả đó là cuộc gặp “tuyệt vời” và cho biết ông sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 4.2026, sau đó là chuyến thăm Mỹ của ông Tập vào một ngày chưa được công bố.

