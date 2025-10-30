Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Quân sự

Trung Quốc xây cơ sở phóng tên lửa phòng không từ boong ke

Thụy Miên
Thụy Miên
30/10/2025 11:51 GMT+7

Những hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang xây dựng ít nhất 2 cơ sở có các hầm kiên cố với phần mái trượt mở ở khu vực dọc theo biên giới đang tranh chấp với Ấn Độ.

Trung Quốc xây cơ sở cho phép tên lửa phóng từ boong ke - Ảnh 1.

Ảnh chụp vệ tinh hôm 19.9 cho thấy tổng quan cơ sở Trung Quốc gần hồ Pangong

ảnh: ©2025 Vantor

Theo TMZ hôm 29.10, các công trình trên nhiều khả năng là một mô hình mới của các trận địa phòng không, cho phép Trung Quốc phóng tên lửa đất đối không (SAM) trực tiếp từ các bệ phóng cơ động (TEL) trong hầm.

Cấu trúc xây dựng mới của cơ sở tên lửa hướng đến tăng khả năng bảo vệ trước nhiều mối đe dọa và gây khó khăn hơn cho đối phương trong việc phát hiện. Điều này cũng phản ánh xu hướng chung của quân đội Trung Quốc và những quốc gia khác trong việc củng cố cơ sở hạ tầng quân sự.

Hãng tình báo không gian địa lý AllSource Analysis (Mỹ) là bên đầu tiên tập trung sự chú ý vào hai địa điểm ở miền tây Trung Quốc, sau khi phân tích những hình ảnh vệ tinh được Planet Labs chụp được trong tháng 8 và tháng 9.

Các hình ảnh vệ tinh khác được Vantor (trước đó tên Maxar Technologies) chụp được trong tháng 9 đã cung cấp thêm nhiều thông tin hơn về những cấu trúc quân sự của Trung Quốc.

Trung Quốc xây cơ sở cho phép tên lửa phóng từ boong ke - Ảnh 2.

Ảnh chụp vệ tinh hôm 29.9 cho thấy tổng quan cơ sở tại huyện Gar ở góc trái

ảnh: ©2025 Vantor

Một cơ sở tọa lạc ở huyện Gar, trong khi cơ sở còn lại gần cuối phía đông hồ Pangong (còn gọi là Pangong Tso). Cả hai đều nằm trong khu tự trị Tây Tạng thuộc Trung Quốc và khá gần Đường kiểm soát thực tế (LAC) với Ấn Độ.

Hồ Pangong và những nơi khác dọc theo LAC thường xuyên tái diễn đối đầu giữa lực lượng Ấn Độ và Trung Quốc.

Các cơ sở tên lửa đất đối không cố định đang hiện diện tại những căn cứ trên khắp Trung Quốc, đặc biệt ở vùng biên giới và dọc theo bờ biển, toàn bộ đều có thiết kế hình tròn đặc trưng. Tại đây, các bệ phóng thường được di chuyển từ nhà chứa đến khu vực ngoài trời khi nhận lệnh phóng.

Trung Quốc xây cơ sở cho phép tên lửa phóng từ boong ke - Ảnh 3.

Vị trí 2 cơ sở trên bản đồ và thể hiện mức độ gần LAC

ảnh: Google Maps

Trong khi đó, hai cơ sở ở huyện Gar và gần hồ Pangong có cấu trúc khác biệt so với những địa điểm đặt tên lửa lâu nay của Trung Quốc. Mỗi nơi đều có 4 bốn hầm kiên cố với mái trượt, thiết kế bên ngoài hình thang.

Hình ảnh chụp từ vệ tinh của Vantor cho thấy các hầm này dường như có phần trung tâm bằng bê tông cốt thép, cùng các phần nghiêng bao quanh giúp tăng cường việc gia cố cho cấu trúc.

Cơ sở ở huyện Gar còn có 2 hai trạm radar đặt trên vị trí được nâng cao, cũng như các đường kết nối radar với hầm và trung tâm chỉ huy. Còn cơ sở gần hồ Pangong chưa thấy bố trí radar vào thời điểm chụp.

Ấn Độ phân tích tên lửa PL-15 của Trung Quốc, tận dụng công nghệ tiên tiến

Sự tồn tại của 2 cơ sở trên cho thấy Trung Quốc đang theo đuổi một cách tiếp cận mới trong việc phát triển hệ thống phòng không tại chỗ, dựa trên những kinh nghiệm thu hoạch được trong quá trình mở rộng năng lực phòng thủ tại các tiền đồn ở Biển Đông.

Việc hai cơ sở này có thiết kế gần như tương đồng cũng phản ánh một xu hướng chuẩn hóa trong mô hình phòng không của Trung Quốc và có khả năng được nhân rộng trong tương lai.

Xem thêm bình luận