Tổng thống Trump muốn Mỹ từ bỏ đường đua máy phóng điện từ với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump trên tàu sân bay USS George Washington tại căn cứ Hải quân Mỹ ở Yokosuka (Nhật Bản) hôm 28.10 ảnh: nhà trắng

Ngay sau khi Trung Quốc tiến hành thử nghiệm máy phóng điện từ trên tàu sân bay mới nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích công nghệ đó và kêu gọi Hải quân Mỹ quay lại với hệ thống máy phóng bằng hơi nước, theo báo South China Morning Post hôm nay 29.10.

Máy phóng điện từ tối tân là công nghệ được Mỹ phát triển nhằm nâng cao hiệu suất phóng máy bay của các hàng không mẫu hạm.

Tuy nhiên, khi phát biểu trước các thủy thủ Hải quân Mỹ trên tàu sân bay USS George Washington lớp Nimitz ở cảng Nhật Bản hôm 28.10, Tổng tư lệnh quân đội Mỹ cho hay ông có ý định nghiêm túc xem xét việc ký một sắc lệnh hành pháp yêu cầu từ bỏ công nghệ EMALS mà theo ông là đắt đỏ, không đáng tin cậy và khó sửa chữa.

Tổng thống Mỹ cho hay hệ thống EMALS đã tiêu tốn hàng tỉ USD để nghiên cứu và hoàn thiện, nhưng "khi bị hỏng, bạn phải gửi hệ thống đến MIT (Viện Công nghệ Massachusetts) và nhờ cậy các bộ óc thiên tài nhất thế giới" sửa chữa.

Hải quân Mỹ hiện có 10 tàu sân bay lớp Nimitz, sử dụng máy phóng hơi nước và thang nâng vũ khí bằng thủy lực. EMALS hiện được trang bị cho tàu sân bay lớp Ford, với chiếc đầu tiên là USS Gerald R. Ford đã được đưa vào hoạt động. Dự kiến sẽ có thêm 3 tàu lớp Ford gia nhập các hạm đội Mỹ trong thời gian tới, và mục tiêu của Hải quân Mỹ là có ít nhất 10 tàu sân bay lớp Ford để thay thế lớp Nimitz.

Một tiêm kích F/A-18F Super Hornet chuẩn bị cất cánh từ tàu sân bay USS Gerald R. Ford ảnh: hải quân mỹ

Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Trump chỉ trích thiết kế máy phóng điện từ và thang nâng của tàu sân bay lớp Ford. Theo TMZ, trên thực tế, những phàn nàn của ông Trump không hoàn toàn vô căn cứ.

Tàu USS Gerald R. Ford đã trải qua nhiều vấn đề kỹ thuật liên quan đến máy phóng điện từ và thang nâng vũ khí, gây gián đoạn trong khâu vận hành. Trong khi Hải quân Mỹ đã nỗ lực khắc phục, các trục trặc vẫn tiếp diễn cho đến gần đây.

Dù vậy, việc thay đổi toàn bộ các tính năng EMALS và thang nâng vũ khí, thậm chí chỉ thực hiện cho các tàu chưa đóng, vẫn cần trải qua quá trình thiết kế lại vô cùng đắt đỏ và đặc biệt tốn thời gian, dẫn đến tiếp tục kéo dài hơn nữa thời gian biên chế các tàu sân bay mới cho Hải quân Mỹ.

Cần lưu ý là Hải quân Trung Quốc (PLAN) đã hoàn toàn loại bỏ công nghệ máy phóng hơi nước cho tàu sân bay. PLAN đã chuyển thẳng từ các tàu sân bay kiểu cất cánh ngắn sang tàu sân bay Phúc Kiến được trang bị hệ thống phóng điện từ EMALS.

Thậm chí, tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn Type 076 của Trung Quốc cũng được cho là sử dụng một máy phóng, cụ thể loại EMALS.