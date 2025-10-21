Hải quân Mỹ hướng đến UAV phản lực sát cánh với tiêm kích cho tàu sân bay

Kết xuất đồ họa thể hiện UAV Gambit 5 của GA-ASI hoạt động trên tàu sân bay Mỹ bên cạnh các máy bay F-35C và E-2D

ảnh: GA-ASI

CCA là các UAV phản lực, và có thể được xem là lực lượng phụ trợ của tiêm kích có người lái, với năng lực hỗ trợ sứ mệnh của phi công theo nhiều cách khác nhau, theo chuyên san không quân The Aviationist hôm 20.10.

Một số nhà thầu quân sự đang phát triển CCA, và có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi những dòng máy bay mới chính thức được triển khai. Phần lớn những máy bay này được thiết kế cho không quân các nước, bao gồm Không quân Mỹ (USAF) và sắp tới là Hải quân Mỹ.

Nhà thầu General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI) xác nhận đã trúng thầu của Hải quân Mỹ cho dự án phát triển thiết kế khái niệm của CCA, dòng máy bay sẽ trở thành một phần của Không đoàn tàu sân bay trong tương lai.

Về nhu cầu của phía hải quân, cụ thể là Hải quân Mỹ, dòng CCA của lực lượng này sẽ cần phải có đủ sức thực hiện mọi tác vụ giống với các phiên bản khác, đảm nhận vai trò là nền tảng cảm biến từ xa, nền tảng chiến đấu điều khiển từ xa và thậm chí là mồi nhử cho đối phương.

Hải quân Mỹ yêu cầu dòng CCA phải có thiết kế dạng module, có nghĩa là dễ dàng tái cấu hình và nâng cấp, phụ thuộc vào nhu cầu và phát triển kỹ thuật theo từng thời điểm.

Không giống như các UAV hiện tại của USAF, CCA sẽ phải được trang bị năng lực hỗ trợ các chiến dịch trên không và từ tàu sân bay.

Hình ảnh khái niệm về Gambit 5 ảnh: GA-ASI

Những nhiệm vụ chính của CCA sẽ là giảm thiểu rủi ro cho tiêm kích có người lái, hỗ trợ và tăng cường hiệu quả cho các chiến đấu cơ thế hệ 4 và 5, và đóng vai trò như "đồng đội trung thành" cho các chiến đấu cơ thế hệ 6 đang được phát triển.

General Atomics chưa đề cập cụ thể dạng UAV có thể đề xuất cho Hải quân Mỹ nhưng công ty đã có sẵn một số phương án để chọn lựa.

Đầu tiên là YFQ-42A, 1 trong 2 tiêm kích phản lực không người lái đã được USAF tiến hành thử nghiệm hồi đầu năm. Vai trò chính của dòng máy bay này là nâng cao năng lực của các mẫu tiêm kích F-22 Raptor, F-35 Lightning, và mẫu F-47 đang trong quá trình phát triển.

Phương án thứ hai là Gambit 5, mẫu mới nhất trong dòng CCA tương lai có tên gọi Gambit Series. Đây là mẫu được thiết kế riêng cho các hoạt động trên tàu sân bay và vì thế dễ dàng đáp ứng nhu cầu của Hải quân Mỹ hơn.