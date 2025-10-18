Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Quân sự

Tàu sân bay lớn nhất thế giới phóng tiêm kích từ Địa Trung Hải

Thụy Miên
Thụy Miên
18/10/2025 11:03 GMT+7

Tàu sân bay lớn nhất thế giới là USS Gerald R. Ford (CVN 78) đã thực hiện các chiến dịch bay vào ban đêm ở Địa Trung Hải, trong khuôn khổ một sứ mệnh đang triển khai với nhóm tác chiến tàu sân bay số 12.

Tàu sân bay lớn nhất thế giới phóng tiêm kích từ Địa Trung Hải- Ảnh 1.

Một quân nhân chuẩn bị điều phối việc phóng tiêm kích F/A-18E Super Hornet từ tàu sân bay USS Gerald R. Ford

ảnh: hải quân mỹ

Những hình ảnh do Dịch vụ phân phối thông tin hình ảnh quân sự (DVIDS) của Mỹ mới công bố cho thấy một quân nhân đang điều phối chiếc F/A-18E Super Hornet thuộc Phi đội tiêm kích số 31 trong một chiến dịch trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford vào đêm 10.10, theo trang UK Defence Journal 17.10.

Chiếc tiêm kích được phóng và thu hồi trong bóng tối khi tàu sân bay tiếp tục công tác huấn luyện bay thường lệ và thực hiện công tác tuần tra tại khu vực thuộc trách nhiệm quản lý của Hạm đội 6 Hải quân Mỹ.

Tàu sân bay lớn nhất thế giới phóng tiêm kích từ Địa Trung Hải

USS Gerald R. Ford là tàu sân bay đầu tiên thuộc lớp Ford được thiết kế để tăng số lần xuất kích máy bay, cải thiện hiệu quả của thủy thủ đoàn và nâng cao năng lực triển khai sức mạnh không quân toàn cầu của Hải quân Mỹ.

Với chiều dài hơn 333 m và trọng tải khoảng 100.000 tấn, đây là tàu chiến lớn nhất từng được chế tạo.

Việc triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay số 12 là một phần của sứ mệnh duy trì sự hiện diện tiền phương liên tục của Hải quân Mỹ tại châu Âu – châu Phi. Mục tiêu của sứ mệnh là "hỗ trợ hiệu quả chiến đấu, tính sát thương và sự sẵn sàng của Hải quân Mỹ" tại khu vực trên, nhằm bảo vệ lợi ích của Mỹ, đồng minh và đối tác trong khu vực.

USS Gerald R. Ford được trang bị Hệ thống phóng máy bay điện từ (EMALS) và Hệ thống bắt máy bay hiện đại (AAG), thay thế hệ thống phóng hơi nước và dây cáp bắt máy bay truyền thống được sử dụng trên các tàu sân bay lớp Nimitz trước đây.

Tin liên quan

Tàu các nước dàn đội hình hùng hậu ở Biển Đông

Tàu các nước dàn đội hình hùng hậu ở Biển Đông

Các lực lượng của Philippines, Mỹ, Nhật Bản, Canada và Pháp trong tuần đã phối hợp diễn tập ở Biển Đông, trong khuôn khổ cuộc tập trận đa quốc gia do Mỹ và Philippines dẫn đầu.

Tàu sân bay Mỹ có thể chở bao nhiêu tiêm kích?

Mỹ tụt lại phía sau Nga và Trung Quốc trong cuộc đua vũ khí bội siêu thanh

Khám phá thêm chủ đề

Tàu sân bay USS Gerald R Ford Hạm đội 6 Địa trung hải
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận