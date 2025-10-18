Một quân nhân chuẩn bị điều phối việc phóng tiêm kích F/A-18E Super Hornet từ tàu sân bay USS Gerald R. Ford ảnh: hải quân mỹ

Những hình ảnh do Dịch vụ phân phối thông tin hình ảnh quân sự (DVIDS) của Mỹ mới công bố cho thấy một quân nhân đang điều phối chiếc F/A-18E Super Hornet thuộc Phi đội tiêm kích số 31 trong một chiến dịch trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford vào đêm 10.10, theo trang UK Defence Journal 17.10.

Chiếc tiêm kích được phóng và thu hồi trong bóng tối khi tàu sân bay tiếp tục công tác huấn luyện bay thường lệ và thực hiện công tác tuần tra tại khu vực thuộc trách nhiệm quản lý của Hạm đội 6 Hải quân Mỹ.

Tàu sân bay lớn nhất thế giới phóng tiêm kích từ Địa Trung Hải

USS Gerald R. Ford là tàu sân bay đầu tiên thuộc lớp Ford được thiết kế để tăng số lần xuất kích máy bay, cải thiện hiệu quả của thủy thủ đoàn và nâng cao năng lực triển khai sức mạnh không quân toàn cầu của Hải quân Mỹ.

Với chiều dài hơn 333 m và trọng tải khoảng 100.000 tấn, đây là tàu chiến lớn nhất từng được chế tạo.

Việc triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay số 12 là một phần của sứ mệnh duy trì sự hiện diện tiền phương liên tục của Hải quân Mỹ tại châu Âu – châu Phi. Mục tiêu của sứ mệnh là "hỗ trợ hiệu quả chiến đấu, tính sát thương và sự sẵn sàng của Hải quân Mỹ" tại khu vực trên, nhằm bảo vệ lợi ích của Mỹ, đồng minh và đối tác trong khu vực.

USS Gerald R. Ford được trang bị Hệ thống phóng máy bay điện từ (EMALS) và Hệ thống bắt máy bay hiện đại (AAG), thay thế hệ thống phóng hơi nước và dây cáp bắt máy bay truyền thống được sử dụng trên các tàu sân bay lớp Nimitz trước đây.