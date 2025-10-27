Tàu sân bay Mỹ đang tập hợp đội tàu hộ tống để đến Caribbean

Tàu sân bay Mỹ USS Gerald R. Ford trong lúc đi qua eo biển Gibraltar hôm 1.10 ảnh: hải quân mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã chỉ đạo nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford đến khu vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (SOUTHCOM) để hỗ trợ các chiến dịch triệt phá tội phạm xuyên biên giới và các băng nhóm ma túy.

Hình ảnh đăng trên mạng xã hội X hôm 26.10 cho thấy tàu sân bay Mỹ lúc đó đang rời cảng Split (Croatia) sau khi mới đến nơi vài ngày. Tàu sân bay Mỹ dự kiến di chuyển qua eo biển Gibraltar, tuyến hàng hải nối Địa Trung Hải với Đại Tây Dương, trước khi đến Caribbean.

USS Gerald R. Ford lúc đang rời cảng Split (Croatia) hôm 26.10 ảnh: @WarshipCam

Dự kiến hành trình này sẽ mất ít nhất 1 tuần, theo Tạp chí Newsweek hôm 27.10.

Bên cạnh 9 không đoàn tiêm kích và trực thăng triển khai theo tàu, có thêm ít nhất 5 khu trục hạm thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford. Trong số đó, hai tàu khu trục, lần lượt là USS Forrest Sherman và USS Mitscher, đang hoạt động ở Trung Đông.

Vẫn chưa rõ hai tàu trên sẽ rời biển Đỏ và biển Ả Rập để gia nhập nhóm tác chiến tàu sân bay hay không.

Theo nhà phân tích tình báo nguồn mở MT_Anderson, số tàu khu trục còn lại phân tán khắp Địa Trung Hải. Số tàu này và tàu sân bay cần phải tập hợp trước khi nhóm tác chiến đi qua eo biển Gibraltar.

Vị trí của khu trục hạm USS Winston S. Churchill và USS Bainbridge hôm 26.10 ảnh: @MT_Anderson/ESA

Tính đến ngày 26.10, khu trục hạm USS Winston S. Churchill đang neo ở cảng thuộc Vịnh Souda (Hy Lạp) và USS Bainbridge ở Civitavecchia (Ý), dựa trên các hình ảnh vệ tinh.

Còn tàu USS Mahan không xuất hiện tại bất kỳ cảng nào sau khi đi vào Địa Trung Hải hôm 13.10.

Trang U.S. Naval Institute News đưa tin hiện có ít nhất 3 tàu khu trục là USS Jason Dunham, USS Gravely và USS Stockdale đang ở vùng Caribbean, bên cạnh một tàu tuần duyên, một tàu tác chiến ven biển, một tàu ngầm và 3 tàu đổ bộ.