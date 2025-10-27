Tàu chiến Mỹ đến sát Venezuela tập trận, Caracas cảnh báo âm mưu tấn công

Tàu khu trục USS Gravely của Mỹ đã đến thủ đô Port of Spain của Trinidad và Tobago trong ngày 26.10 để tham gia cuộc tập trận quân sự song phương, theo AP. Các quan chức hai bên cho biết tàu chiến sẽ lưu lại đến ngày 30.10 để hai nước có thể tiến hành tập trận.

Tàu khu trục USS Gravely của Mỹ đến Port of Spain của Trinidad và Tobago ngày 26.10 để chuẩn bị tập trận ẢNH: AP

Chuyến thăm của tàu Gravely gia tăng sức ép lên Venezuela, nước láng giềng của Trinidad và Tobago, trong bối cảnh Mỹ vừa điều tàu sân bay USS Gerald R. Ford đến gần Venezuela để tham gia chiến dịch chống ma túy. Hiện tại, Mỹ đã triển khai lực lượng hùng hậu với gần chục tàu chiến và hàng ngàn binh sĩ đến Caribbean.

Thủ tướng Trinidad và Tobago Kamla Persad-Bissessar là người ủng hộ sự hiện diện quân sự và các cuộc không kích của quân đội Mỹ nhắm vào các tàu nghi chở ma túy ngoài khơi Venezuela thời gian qua.

Bà Jenifer Neidhart de Ortiz, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại Trinidad và Tobago, nói rằng cuộc tập trận sắp tới nhằm đối phó các mối đe dọa chung như tội phạm xuyên quốc gia và xây dựng tính bền bỉ thông qua huấn luyện, các sứ mệnh nhân đạo và nỗ lực an ninh.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Venezuela ra tuyên bố nói rằng cuộc tập trận quân sự nguy hiểm tại vùng biển của nước láng giềng là mối đe dọa nghiêm trọng cho khu vực và là hành động khiêu khích thù địch đối với Caracas.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Venezuela dàn đội hình chuẩn bị tuần tra hồ Maracaibo ngày 26.10 giữa căng thẳng với Mỹ ẢNH: REUTERS

Cùng ngày, Phó tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cũng ra tuyên bố lên án hành động khiêu khích của Trinidad và Tobago với Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA), theo Reuters.

Bà nói rằng Venezuela đã bắt được một nhóm đánh thuê có thông tin trực tiếp của CIA. Vị quan chức cho biết nhóm này có ý định thực hiện một cuộc tấn công trong khu vực với âm mưu vu khống. "Một cuộc tấn công cờ giả đang diễn ra tại vùng biển giáp Trinidad và Tobago hoặc từ lãnh thổ nước này hoặc Venezuela, nhằm khơi mào cuộc đối đầu quân sự toàn diện với nước ta", bà Rodriguez nói.

Mỹ và Trinidad và Tobago chưa bình luận về cáo buộc này. Trong tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận đã phê chuẩn cho CIA thực hiện chiến dịch ngầm tại Venezuela.

Trong một diễn biến liên quan, thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham ngày 26.10 cho rằng chính quyền Tổng thống Trump sắp mở rộng chiến dịch chống ma túy lên trên bộ và ông Trump sẽ thông tin cho quốc hội về "chiến dịch quân sự tiềm tàng chống Venezuela và Colombia".

Theo ông Graham, ông Trump đã quyết định "đã đến lúc" Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro "phải ra đi" và việc Mỹ tiến hành cuộc tấn công trên bộ là khả năng thật sự. Nhà Trắng chưa bình luận về nhận định của ông Graham, thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa có quan hệ thân thiết với Tổng thống Trump.