Chuyển động quân sự làm dậy sóng Caribbean

Mỹ tăng hỏa lực

Ngày 24.10, Lầu Năm Góc điều nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R.Ford đến khu vực chịu trách nhiệm của Bộ Chỉ huy miền Nam (USSOUTHCOM) để đối phó các tổ chức tội phạm xuyên biên giới và "khủng bố ma túy". USSOUTHCOM phụ trách khu vực Caribbean và toàn bộ Nam Mỹ. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell viết trên mạng xã hội rằng sự hiện diện lớn hơn của lực lượng Mỹ sẽ tăng cường năng lực phát hiện, theo dõi và ngăn chặn các tác nhân và hoạt động trái phép làm tổn hại an toàn và thịnh vượng của Mỹ.

Tàu hải quân Venezuela tuần tra tại Caribbean ngày 24.10 Ảnh: Reuters

Tàu Ford được biên chế vào năm 2017, là chiếc đầu tiên của lớp tàu sân bay mới nhất của Mỹ, đặt theo tên cố Tổng thống Gerald R.Ford. Tàu trị giá 13 tỉ USD, đang được 5 tàu khu trục hộ tống. Theo trang tin hải quân USNI News, tính đến ngày 24.10, tàu Ford đang đậu tại cảng ở Croatia và sẽ mất ít nhất một tuần để đến Caribbean. Hiện tại, quân đội Mỹ đã triển khai gần chục tàu chiến, các tiêm kích tàng hình F-35 và hơn 6.000 binh sĩ tại khu vực.

Đây là bước leo thang mới nhất của việc tăng cường hỏa lực tại khu vực mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực hiện nhiều đợt không kích gây tranh cãi nhắm vào các tàu thuyền bị cáo buộc chở ma túy. Ngay trước thông báo của ông Parnell, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết quân đội đã tiến hành thêm một cuộc không kích nhắm vào tàu nghi chở ma túy của nhóm tội phạm Tren de Aragua, vốn bị Mỹ coi là tổ chức khủng bố.

Tàu sân bay Mỹ tới gần, Venezuela phản ứng mạnh

Theo AFP, tính từ đầu tháng 9, Mỹ đã tấn công ít nhất 10 tàu tại Caribbean và Thái Bình Dương, làm tổng cộng 43 người thiệt mạng. Tổng thống Trump gần đây cho rằng chiến dịch đã hết sức thành công và tuyên bố sắp tới sẽ chuyển sang các mục tiêu trên bộ. CNN ngày 25.10 dẫn lời các quan chức Mỹ cho hay ông Trump đang cân nhắc kế hoạch tấn công cơ sở cocaine và tuyến đường buôn ma túy bên trong Venezuela nhưng vẫn chưa ra quyết định cuối cùng.

Nam Mỹ phản ứng

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho rằng chiến dịch chống ma túy cũng như hoạt động ngầm của tình báo Mỹ tại Venezuela nhằm mục đích buộc ông rời khỏi chức vụ. Phát biểu trên truyền thông ngày 24.10, ông Maduro cáo buộc Washington đang châm ngòi "một cuộc chiến vĩnh cửu mới".

"Họ hứa sẽ không bao giờ liên quan một cuộc chiến nào nữa nhưng giờ họ đang bịa đặt một cuộc chiến mà chúng tôi sẽ ngăn chặn", ông Maduro nói. Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino cùng ngày tuyên bố sẽ ngăn chặn mọi âm mưu thiết lập một chính quyền phục tùng lợi ích của Mỹ tại Caracas.

Trả lời phỏng vấn AFP, cựu Ngoại trưởng Brazil Celso Amorim, hiện là cố vấn đối ngoại của Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva, bày tỏ lo ngại về việc sử dụng vũ lực chống ma túy trong khi chưa có bằng chứng rõ ràng. Ông khẳng định Brazil phản đối sự can thiệp bên ngoài vào tình hình chính trị Venezuela, cảnh báo điều đó sẽ thổi bùng ngọn lửa giận dữ tại Nam Mỹ.

Trong một động thái leo thang căng thẳng, chính quyền Mỹ ngày 24.10 cấm vận Tổng thống Colombia Gustavo Petro cùng gia đình và một bộ trưởng với cáo buộc để cho hoạt động buôn ma túy nở rộ. Đáp lại, ông Petro gọi đây là "nghịch lý", nhấn mạnh rằng ông đã chống ma túy hiệu quả trong nhiều thập niên và Colombia đã giúp Mỹ rất nhiều trong việc ngăn chặn cocaine. "Chúng tôi sẽ không bao giờ lùi bước và khuất phục", ông Petro tuyên bố.