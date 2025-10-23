Quân đội Mỹ tập trận sinh tồn trong rừng già Panama trong lúc căng thẳng với Venezuela

Phạm vi huấn luyện được thực hiện gần nơi từng là căn cứ quân sự Mỹ là Fort Sherman ảnh: afp

Dưới cái nắng gay gắt, một đơn vị lính thủy đánh bộ thuộc quân đội Mỹ luyện tập phương án ập vào một boong ke ngầm tại nơi từng là căn cứ quân sự Mỹ là Fort Sherman, tọa lạc gần cửa ngõ Đại Tây Dương hướng đến kênh đào Panama, theo AFP hôm 23.10.

Khu căn cứ cũ giờ đây được sử dụng làm bãi huấn luyện tập trận sinh tồn cho lính thủy đánh bộ Mỹ và cảnh sát Panama theo chương trình hợp tác song phương được khởi động từ tháng 8.

Theo Panama, khoảng 50 lính thủy đánh bộ Mỹ tiến hành huấn luyện trong rừng già của nước này từ 9 – 29.10 nhằm nâng cao năng lực tác chiến "tại một trong những môi trường khắc nghiệt nhất thế giới".

"Nội dung huấn luyện tập trung vào năng lực phòng thủ và bảo vệ của chúng tôi", nhằm đối phó "'tội phạm có tổ chức và tội phạm buôn bán ma túy", AFP dẫn lời thiếu tá Didier Santamaria của Panama.

Cuộc diễn tập kéo dài từ ngày 9 – 29.10 ảnh: afp

Còn đại tá Mỹ Ada Cotto cho biết khóa huấn luyện tương tự hồi tháng 8 chỉ tập trung vào kỹ năng sinh tồn, và cuộc đang diễn ra nhằm bổ sung những chiến thuật và kỹ năng theo dõi trong rừng.

Mục tiêu của sứ mệnh là nhằm học hỏi kiến thức và xây dựng quan hệ song phương, có thể được chia sẻ giữa hai quốc gia, theo đại tá Cotto.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela, với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc Washington âm mưu lật đổ ông.

Đến thời điểm hiện tại, Mỹ đã triển khai một số tàu chiến và đưa hàng ngàn binh sĩ đến vùng Caribbean.

Phía Mỹ phủ nhận sự liên hệ giữa hoạt động ở Panama với tình hình Venezuela ảnh: afp

Tuy nhiên, đại tá Cotto phủ nhận bất kỳ mối liên hệ nào giữa các cuộc tập trận của Mỹ ở Panama với kế hoạch can thiệp trên bộ ở Venezuela.

"Chúng tôi không chuẩn bị cho bất kỳ điều gì", đại tá Cotto cho biết khi được hỏi liệu hoạt động huấn luyện trong rừng già có liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Venezuela hay không.

"Tất cả đều minh bạch và thực hiện theo lời mời của chính phủ Panama", theo đại tá Mỹ.

Chương trình hợp tác song phương giữa quân đội Mỹ và cảnh sát Panama được ký kết trong bối cảnh Panama đối mặt sức ép của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chủ nhân Nhà Trắng cảnh báo có thể kiểm soát kênh đào Panama và không loại trừ khả năng dùng vũ lực.

Trong một diễn biến khác, cuộc khẩu chiến đã gia tăng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Colombia Gustavo Petro về cuộc chiến chống ma túy ở quốc gia Nam Mỹ.

Ông Trump hôm 22.10 gọi ông Petro là "kẻ côn đồ" và ám chỉ rằng đối phương là "trùm ma túy", trong khi ông Petro cảnh báo có thể đâm đơn kiện những lời vu cáo từ phía Mỹ.