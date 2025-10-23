Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Quân đội Mỹ tập trận sinh tồn trong rừng già Panama trong lúc căng thẳng với Venezuela

Thụy Miên
Thụy Miên
23/10/2025 07:29 GMT+7

Hôm 22.10, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tập trận sinh tồn và chiến đấu trong rừng trên bờ biển Caribbean của Panama, trong bối cảnh Washington gia tăng sự hiện diện hải quân ngoài khơi Venezuela.

Quân đội Mỹ tập trận sinh tồn trong rừng Panama giữa căng thẳng với Venezuela - Ảnh 1.

Phạm vi huấn luyện được thực hiện gần nơi từng là căn cứ quân sự Mỹ là Fort Sherman

ảnh: afp

Dưới cái nắng gay gắt, một đơn vị lính thủy đánh bộ thuộc quân đội Mỹ luyện tập phương án ập vào một boong ke ngầm tại nơi từng là căn cứ quân sự Mỹ là Fort Sherman, tọa lạc gần cửa ngõ Đại Tây Dương hướng đến kênh đào Panama, theo AFP hôm 23.10.

Khu căn cứ cũ giờ đây được sử dụng làm bãi huấn luyện tập trận sinh tồn cho lính thủy đánh bộ Mỹ và cảnh sát Panama theo chương trình hợp tác song phương được khởi động từ tháng 8.

Theo Panama, khoảng 50 lính thủy đánh bộ Mỹ tiến hành huấn luyện trong rừng già của nước này từ 9 – 29.10 nhằm nâng cao năng lực tác chiến "tại một trong những môi trường khắc nghiệt nhất thế giới".

"Nội dung huấn luyện tập trung vào năng lực phòng thủ và bảo vệ của chúng tôi", nhằm đối phó "'tội phạm có tổ chức và tội phạm buôn bán ma túy", AFP dẫn lời thiếu tá Didier Santamaria của Panama.

Quân đội Mỹ tập trận sinh tồn trong rừng Panama giữa căng thẳng với Venezuela - Ảnh 2.

Cuộc diễn tập kéo dài từ ngày 9 – 29.10

ảnh: afp

Còn đại tá Mỹ Ada Cotto cho biết khóa huấn luyện tương tự hồi tháng 8 chỉ tập trung vào kỹ năng sinh tồn, và cuộc đang diễn ra nhằm bổ sung những chiến thuật và kỹ năng theo dõi trong rừng.

Mục tiêu của sứ mệnh là nhằm học hỏi kiến thức và xây dựng quan hệ song phương, có thể được chia sẻ giữa hai quốc gia, theo đại tá Cotto.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela, với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc Washington âm mưu lật đổ ông.

Đến thời điểm hiện tại, Mỹ đã triển khai một số tàu chiến và đưa hàng ngàn binh sĩ đến vùng Caribbean.

Quân đội Mỹ tập trận sinh tồn trong rừng Panama giữa căng thẳng với Venezuela - Ảnh 3.

Phía Mỹ phủ nhận sự liên hệ giữa hoạt động ở Panama với tình hình Venezuela

ảnh: afp

Tuy nhiên, đại tá Cotto phủ nhận bất kỳ mối liên hệ nào giữa các cuộc tập trận của Mỹ ở Panama với kế hoạch can thiệp trên bộ ở Venezuela.

"Chúng tôi không chuẩn bị cho bất kỳ điều gì", đại tá Cotto cho biết khi được hỏi liệu hoạt động huấn luyện trong rừng già có liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Venezuela hay không.

"Tất cả đều minh bạch và thực hiện theo lời mời của chính phủ Panama", theo đại tá Mỹ.

Chương trình hợp tác song phương giữa quân đội Mỹ và cảnh sát Panama được ký kết trong bối cảnh Panama đối mặt sức ép của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chủ nhân Nhà Trắng cảnh báo có thể kiểm soát kênh đào Panama và không loại trừ khả năng dùng vũ lực.

Trong một diễn biến khác, cuộc khẩu chiến đã gia tăng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Colombia Gustavo Petro về cuộc chiến chống ma túy ở quốc gia Nam Mỹ.

Ông Trump hôm 22.10 gọi ông Petro là "kẻ côn đồ" và ám chỉ rằng đối phương là "trùm ma túy", trong khi ông Petro cảnh báo có thể đâm đơn kiện những lời vu cáo từ phía Mỹ.

Tin liên quan

Căng thẳng leo thang giữa Mỹ - Colombia sau vụ bắn tàu

Căng thẳng leo thang giữa Mỹ - Colombia sau vụ bắn tàu

Hôm qua (giờ VN), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này sẽ cắt đứt viện trợ cho Colombia và áp dụng các biện pháp thuế quan đối với chính quyền Bogota với lý do người đồng cấp Gustavo Petro "không làm gì để chặn đứng" hoạt động sản xuất ma túy, theo AP.

Sau Venezuela, Mỹ tấn công chết người trên tàu Colombia với cáo buộc chở ma túy

Ông Trump cho CIA hoạt động ngầm tại Venezuela, cân nhắc chống ma túy trên bộ

Khám phá thêm chủ đề

quân đội Mỹ tập trận sinh tồn rừng già Panama lính thủy đánh bộ mỹ
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
