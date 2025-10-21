Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Căng thẳng leo thang giữa Mỹ - Colombia sau vụ bắn tàu

Thụy Miên
Thụy Miên
21/10/2025 05:15 GMT+7

Hôm qua (giờ VN), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này sẽ cắt đứt viện trợ cho Colombia và áp dụng các biện pháp thuế quan đối với chính quyền Bogota với lý do người đồng cấp Gustavo Petro "không làm gì để chặn đứng" hoạt động sản xuất ma túy, theo AP.

Trên mạng xã hội, chủ nhân Nhà Trắng cảnh báo nhà lãnh đạo Colombia hãy tìm cách xử lý vấn đề ma túy nếu không muốn Mỹ phải vào cuộc, hàm ý về khả năng Mỹ tiến hành can thiệp ở Colombia. Sau đó, trong ngày, ông Trump tiếp tục nói rằng Colombia không hề triển khai chiến dịch chống ma túy.

Chưa xong Venezuela, ông Trump bắn chìm thêm thuyền ''chở ma túy' Colombia

Cũng trên mạng xã hội, Tổng thống Petro bác bỏ các cáo buộc của ông Trump, đồng thời khẳng định nỗ lực của mình trong cuộc chiến chống ma túy ở Colombia, AFP đưa tin. Nhà lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ cho rằng ông Trump đã bị chính các cố vấn của mình đánh lừa khi đưa ra những nhận xét trên, và chỉ trích Tổng thống Mỹ hành xử thô lỗ đối với Colombia. Bộ Ngoại giao Colombia gọi tuyên bố trên của Tổng thống Trump là "mối đe dọa trực tiếp chủ quyền quốc gia bằng việc đưa ra khả năng can thiệp phi pháp trên lãnh thổ Colombia". Bộ trưởng Quốc phòng Pedro Sánchez khẳng định nước này luôn dồn hết sức và đã tổn thất nhân mạng trong cuộc chiến chống ma túy.

- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Colombia Gustavo Petro

ẢNH: AP/REUTERS

Trong khi Tổng thống Trump liên tiếp đưa ra cáo buộc đối với Colombia, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thông báo Lầu Năm Góc đã tiến hành vụ tấn công nhằm vào tàu bị cho là chở một khối lượng ma túy thuộc về tổ chức vũ trang cánh tả ELN. Ông Hegseth cũng chia sẻ một đoạn video ngắn quay cảnh tàu bị cháy sau khi nổ tung ở vùng biển quốc tế hôm 17.10.

Tin liên quan

Sau Venezuela, Mỹ tấn công chết người trên tàu Colombia với cáo buộc chở ma túy

Mỹ ngày 19.10 thông báo đã thực hiện một vụ tấn công, lần này nhằm vào mục tiêu mà họ gọi là tàu chở ma túy liên hệ với lực lượng vũ trang cánh tả ở Colombia, theo đó mở rộng chiến dịch quân sự ngoài khơi Nam Mỹ.

