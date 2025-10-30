Mỹ sẽ chia sẻ công nghệ để Hàn Quốc đóng tàu ngầm hạt nhân

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tiếp người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Gyeongju hôm 29.10 ảnh: reuters

Trong cuộc hội đàm một ngày trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh mục tiêu của Seoul là hiện đại hóa liên minh với Washington, đồng thời cho biết Hàn Quốc dự định tăng chi tiêu quốc phòng nhằm giảm gánh nặng tài chính cho Mỹ, theo AP.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng nói rằng có lẽ đã xảy ra hiểu lầm trong lần gần đây nhất trao đổi với ông Trump về tàu ngầm hạt nhân hồi tháng 8. Theo ông Lee, Seoul muốn tìm kiếm công nghệ nhiên liệu hạt nhân, chứ không theo đuổi vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Lee khẳng định nếu Hàn Quốc được trang bị tàu ngầm hạt nhân, điều này có thể giúp cho hoạt động của Mỹ tại khu vực.

Trong một bài đăng khác trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cho biết tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc sẽ được đóng tại xưởng đóng tàu Philly Shipyard ở Philadelphia (Pennsylvania). Đây là cơ sở được tập đoàn Hanwha của Hàn Quốc mua lại năm ngoái.

Hiện vẫn chưa rõ quy mô hoặc chi phí của dự án đóng tàu ngầm cho Hàn Quốc, nhưng Seoul từng nói nước này cam kết đầu tư 150 tỉ USD vào năng lực đóng tàu của Mỹ theo như một phần của khuôn khổ thảo luận với Tổng thống Trump.

Công nghệ tàu ngầm hạt nhân của Mỹ nằm trong số những công nghệ nhạy cảm và là bí mật quân sự được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Mỹ rất hạn chế chia sẻ công nghệ này. Thậm chí trong thỏa thuận gần đây với các đồng minh như Anh và Úc để giúp Úc tiếp cận công nghệ tàu ngầm hạt nhân, Mỹ vẫn không trực tiếp chuyển giao công nghệ cốt lõi của mình.

Tuyên bố của Tổng thống Trump trên mạng xã hội được đưa ra trước cuộc gặp dự kiến với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, với Trung Quốc là nước sở hữu tàu ngầm hạt nhân. Bên cạnh đó, hồi tháng 3, Triều Tiên lần đầu tiên công bố đóng tàu ngầm hạt nhân.