Thế giới Quân sự

'Tên lửa quái vật' và thế chủ động răn đe của Hàn Quốc

Khánh Huyền
Khánh Huyền
24/10/2025 16:17 GMT+7

Giới quan sát nhận định cuộc chạy đua vũ trang ở bán đảo Triều Tiên thêm nóng bỏng, khi cả Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên cùng đẩy mạnh các dự án phát triển tên lửa chiến lược.

Tờ The Guardian ngày 23.10 đưa tin Bộ Quốc phòng Hàn Quốc mới đây tiết lộ hệ thống tên lửa đạn đạo Hyunmoo-5, được truyền thông nước này mệnh danh là “tên lửa quái vật”, chuẩn bị được triển khai cho quân đội.

Khi trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Yonhap, Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu-back cho biết: "Hyunmoo-5 hiện trong giai đoạn tích hợp vào lực lượng và sẽ được đưa vào biên chế hoạt động từ cuối năm nay".

'Tên lửa quái vật' và thế chủ động răn đe của Hàn Quốc - Ảnh 1.

Tên lửa Hyunmoo-5 được trình làng trong lễ duyệt binh của Hàn Quốc vào tháng 10.2024

ảnh: afp

Hyunmoo-5, được trình làng trong lễ duyệt binh của Hàn Quốc vào năm 2024, là dòng tên lửa đạn đạo tầm xa mạnh nhất của nước này. Tên lửa có khả năng mang đầu đạn nặng tới 8 tấn và đủ sức tấn công mục tiêu ở khoảng cách từ 600 km đến hơn 5.000 km. Nếu được gắn đầu đạn xuyên boong-ke, Hyunmoo-5 đủ sức phá huỷ các hầm ngầm kiên cố, nơi đặt trung tâm chỉ huy chiến lược của Bình Nhưỡng trong trường hợp xảy ra xung đột.

Theo The Guardian, việc phát triển và đưa vào biên chế tên lửa Hyunmoo-5 đánh dấu giải pháp tăng cường năng lực răn đe tự chủ của Hàn Quốc. 

Tiến sĩ Yang Uk, chuyên gia quân sự tại Viện nghiên cứu chính sách Asan (Seoul) bình luận: "Chúng tôi không có vũ khí hạt nhân nên cách phòng thủ duy nhất là phải phát triển những vũ khí thông thường uy lực nhất". 

Việc triển khai diễn ra trong bối cảnh quan hệ liên Triều chưa có dấu hiệu cải thiện nào đáng chú ý. Kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nhậm chức vào tháng 6, Bình Nhưỡng đã phớt lờ nhiều đề nghị từ phía Seoul, bất chấp các nỗ lực tái lập đối thoại mà ông Lee công khai trong chiến dịch tranh cử.

Cùng lúc đó, Triều Tiên vẫn tiếp tục phát triển những hệ thống tên lửa mới. Gần nhất hôm 22.10, Triều Tiên thử nghiệm một hệ thống vũ khí tiên tiến sử dụng tên lửa bội siêu thanh. Bình Nhưỡng nhấn mạnh hệ thống vũ khí như vậy là minh chứng rõ ràng về năng lực và kỹ thuật phòng thủ được nâng cấp liên tục của nước này.

Xem tên lửa, xe tăng Triều Tiên tại lễ duyệt binh

Hyunmoo-5 được phía Seoul kỳ vọng có thể đủ sức răn đe phòng thủ nhưng không thể chắc chắn mức độ tác động với Triều Tiên và cũng không loại trừ khả năng hai bên tiếp tục chạy đua vũ trang và căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.

Tổng thống Lee xem tự chủ quốc phòng là trọng tâm nhiệm kỳ, cho rằng Hàn Quốc cần thoát khỏi tâm lý lệ thuộc vào đồng minh nước ngoài, dù vẫn duy trì quan hệ an ninh với Mỹ. Tại Triển lãm Quốc phòng ADEX ở Seoul tuần này, ông tuyên bố sẽ tăng chi tiêu quốc phòng cao hơn dự kiến để đưa Hàn Quốc trở thành cường quốc công nghiệp quốc phòng lớn thứ 4 thế giới.

Chi tiêu quốc phòng của Hàn Quốc hiện xếp thứ 5 toàn cầu về sức mạnh quân sự. Xuất khẩu vũ khí của Seoul cũng tăng mạnh từ khi chiến sự giữa Nga và Ukraine nổ ra vào năm 2022.

