Thế giới

Quân đội Trung Quốc lên tiếng về vụ chiến đấu cơ Mỹ rơi ở Biển Đông

Văn Khoa
Văn Khoa
05/11/2025 22:18 GMT+7

Quân đội Trung Quốc khẳng định việc gây nhiễu điện tử không phải là nguyên nhân gây ra vụ chiến đấu cơ và trực thăng quân sự của Mỹ rơi ở Biển Đông gần đây, theo CCTV.

Mới đây, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) phát một bản tin phủ nhận khả năng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã khiến một máy bay chiến đấu F/A-18F Super Hornet và một trực thăng đa nhiệm MH-60R Seahawk, đều cất cánh từ tàu sân bay USS Nimitz của Mỹ, rơi ở Biển Đông vào ngày 26.10.

Quân đội Trung Quốc lên tiếng về vụ chiến đấu cơ Mỹ rơi ở Biển Đông- Ảnh 1.

Chiến đấu cơ trong một lần cất cánh từ tàu sân bay Mỹ USS Nimitz

Ảnh: Hải quân Mỹ

CCTV dẫn lời ông Wang Mingzhi (Vương Minh Chí), nhà nghiên cứu thuộc Học viện Chỉ huy Không quân PLA, cho rằng Mỹ thường không xem xét các vấn đề nội bộ ở những lĩnh vực nhạy cảm mà chỉ nhìn nhận "nguyên nhân và kết quả với định kiến mang tính hệ tư tưởng", theo tờ South China Morning Post tối nay 5.11.

"Giả thuyết [gây nhiễu điện tử] đang cố gắng khơi dậy sự đối đầu và suy đoán từ góc độ cạnh tranh quyền lực giữa những nước lớn. Việc đưa ra thuyết âm mưu như thế là đang cố chuyển trọng tâm của vấn đề từ chính vấn đề đó sang hướng khác", ông Wang bình luận.

Một nhà phân tích quân sự khác của Trung Quốc, Zhang Xuefeng (Trương Tuyết Phong), cũng đã trích dẫn gợi ý của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng "nhiên liệu kém" có thể là nguyên nhân gây ra vụ rơi chiến đấu cơ và trực thăng của Mỹ ở Biển Đông hôm 26.10, theo CCTV.

Tàu sân bay Mỹ rơi 2 máy bay ở Biễn Đông trong vòng 30 phút

Trước đó, khi được hỏi liệu có khả năng có hành vi phá hoại trong vụ rơi trực thăng Sea Hawk và máy bay F/A-18F Super Hornet hay không, ông Trump nói với các phóng viên rằng có thể là do nhiên liệu kém, theo chuyên trang USNI News ngày 28.10. "Ý tôi là, có khả năng đó là nhiên liệu kém. Rất bất thường khi chuyện đó xảy ra... Họ nghĩ có thể là nhiên liệu kém. Chúng ta sẽ biết thôi. Không có gì phải giấu giếm cả", ông phát biểu.

Hai nguồn tin am hiểu về cuộc điều tra ban đầu của Hải quân Mỹ xác nhận phát biểu của ông Trump và cho biết nhiên liệu bị nhiễm bẩn là yếu tố nghi vấn hàng đầu trong cả hai vụ việc, song nhấn mạnh rằng cuộc điều tra toàn diện có thể kéo dài nhiều tháng.

