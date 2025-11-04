Úc cảnh báo rủi ro gia tăng trên tuyến hàng hải qua Biển Đông

Quân đội Trung Quốc công bố video cho thấy tiêm kích J-16 phóng pháo sáng nhằm chặn đường một máy bay P-8 Poseidon của Úc trên vùng biển quốc tế hồi năm 2022 ảnh: Quân đội Trung Quốc

Phát biểu khai mạc một hội nghị hải quân ở Sydney hôm nay 4.11, Bộ trưởng Quốc phòng Úc nhấn mạnh các tuyến hàng hải tự do, bao gồm những tuyến thương mại đi qua Biển Đông và Hoa Đông, là một phần cốt lõi trong lợi ích quốc gia của Úc, theo Reuters.

Theo ông, việc bảo vệ các tuyến hàng hải này là một thách thức, và trên thực tế đang ngày càng rủi ro hơn trước. Nguyên nhân mà ông đưa ra là Trung Quốc đang xây dựng quân sự lớn nhất thế giới hiện nay.

"Việc này diễn ra mà không có sự bảo đảm chiến lược, có nghĩa là Úc và rất nhiều nước khác cần phải có phản ứng", theo ông Marles.

Trước tình thế trên, Bộ trưởng Marles cho biết Úc đang tăng cường chi tiêu quốc phòng để xây dựng một "hải quân mạnh mẽ hơn, nâng cao uy lực tấn công, và tầm bắn xa".

Để thực thi kế hoạch trên, Úc mua các tàu hộ vệ từ Nhật Bản, phát triển tàu ngầm không người lái với công ty Anduril của Mỹ và mở rộng các xưởng đóng tàu quân sự gần Ấn Độ Dương.

Trung Quốc chưa bình luận về phát biểu mới trên của ông Marles.

Tháng trước, Úc đã bày tỏ quan ngại với Trung Quốc sau khi một máy bay chiến đấu của Trung Quốc thả pháo sáng gần một máy bay tuần tra hải quân của Úc đang thực hiện nhiệm vụ thường lệ trên vùng biển quốc tế ở Biển Đông. Đây là vụ gần nhất trong chuỗi các vụ việc tương tự mà Úc gọi là "không an toàn và thiếu chuyên nghiệp" do phía Trung Quốc gây ra.

Bắc Kinh cho hay đây là phản ứng của phía quân đội nhằm ngăn chặn hành vi xâm nhập phi pháp của máy bay quân sự Úc vào không phận Trung Quốc.

Về hội nghị hải quân ở Sydney, hàng chục tư lệnh hải quân và lãnh đạo cảnh sát biển, bao gồm từ Mỹ, Nhật Bản, Philippines, Singapore và các đảo quốc Thái Bình Dương, đã tham dự hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trong lúc Úc đang chuẩn bị xây dựng đội tàu ngầm hạt nhân với sự hợp tác của Mỹ và Anh thông qua cơ chế AUKUS.