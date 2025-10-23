Trung Quốc lập rào chắn tại bãi cạn Scarborough ở Biển Đông?

Hình ảnh vệ tinh do Satellogic, một công ty địa không gian có trụ sở chính tại Montevideo (Uruguay), thu thập được cho thấy có rào chắn nổi chặn lối vào đầm phá tại bãi cạn Scarborough ở Biển Đông, theo South China Morning Post.

"Hình ảnh vệ tinh mới cho thấy một rào chắn nổi bất hợp pháp do Trung Quốc lắp đặt tại cửa bãi cạn Scarborough", Ông Luke Fischer, Giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập SkyFi, một ứng dụng dữ liệu vệ tinh của Mỹ, viết trên mạng xã hội.

Hình ảnh vệ tinh này do Satellogic thu thập cho thấy dường như đã có một rào cản nhân tạo chặn lối vào đầm phá tại bãi cạn Scarborough, theo South China Morning Post Ảnh: Chụp màn hình SCMP

"Đây chỉ là một hình ảnh đặc biệt sống động từ không gian. Tuy nhiên, mục đích rõ ràng là hạn chế quyền tiếp cận bãi cạn", ông Fischer nhận định.

Trước đó vào ngày 20.10, South China Morning Post đưa tin một tàu tiếp tế của hải quân Trung Quốc được cho là đã được nhìn thấy đang tiếp tế cho một tàu của Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc gần bãi cạn Scarborough.

Động thái này cho thấy sự phối hợp ngày càng tăng giữa lực lượng hải quân và Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Philippines ở Biển Đông, theo South China Morning Post.

Theo Đài ABS-CBN (Philippines), hai tàu chiến và bốn tàu tuần duyên Trung Quốc, cũng như một số tàu dân quân biển của Trung Quốc, đã bị Lực lượng Tuần duyên Philippines theo dõi gần bãi cạn Scarborough hôm 17.10.

Máy bay Philippines, Trung Quốc chạm trán gần bãi cạn tranh chấp

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Trung Quốc đối với thông tin mới từ South China Morning Post và ABS-CBN.

Trung Quốc giành quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough ở Biển Đông từ Philippines sau đợt đối đầu căng thẳng giữa tàu hai bên hồi năm 2012. Bãi cạn tranh chấp này nằm cách đảo chính Luzon của Philippines 240 km về phía tây và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc gần 900 km, theo AFP.