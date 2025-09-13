Mỹ phản ứng việc Trung Quốc lập 'khu bảo tồn' trên bãi cạn Scarborough ở Biển Đông

"Việc Bắc Kinh tuyên bố bãi cạn Scarborough là khu bảo tồn thiên nhiên là ý đồ cưỡng ép nữa nhằm thúc đẩy những yêu sách lãnh thổ và hàng hải sâu rộng ở Biển Đông, gây tổn hại cho các nước láng giềng", ông Rubio nhấn mạnh trong một tuyên bố, theo Reuters.

Bức ảnh chụp từ trên không này cho thấy bãi cạn Scarborough ở Biển Đông vào ngày 18.2 Ảnh: AFP

Ông Rubio nói các hành động của Trung Quốc tiếp tục làm suy yếu sự ổn định khu vực và kêu gọi Bắc Kinh tuân thủ phán quyết của tòa trọng tài quốc tế năm 2016, theo đó Trung Quốc đã ngăn cản một cách bất hợp pháp ngư dân Philippines tham gia hoạt động đánh bắt cá truyền thống tại bãi cạn Scarborough. Bắc Kinh đã không công nhận phán quyết đó.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Trung Quốc đối với phát ngôn mới của Ngoại trưởng Rubio.

Trung Quốc gọi bãi cạn Scarborough là Huangyan Dao (đảo Hoàng Nham), trong khi Philippines gọi thực thể này là bãi cạn Panatag. Trung Quốc giành quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough từ Philippines sau đợt đối đầu căng thẳng giữa tàu hai bên hồi năm 2012. Bãi cạn tranh chấp này nằm cách đảo chính Luzon của Philippines 240 km về phía tây và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc gần 900 km, theo AFP.

Hôm 10.9, trang web chính thức của chính phủ Trung Quốc đăng thông báo của Quốc vụ viện Trung Quốc về việc chấp thuận đề nghị của Bộ Tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc về việc thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Huangyan Dao, đồng ý thành lập khu bảo tồn thiên nhiên này, theo Tân Hoa xã. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin khu bảo tồn được đề xuất sẽ bao phủ một diện tích 3.523,67 ha, với "trọng tâm" là hệ sinh thái rạn san hô, theo AFP.