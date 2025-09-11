Philippines phản đối Trung Quốc lập 'khu bảo tồn' trên bãi cạn Scarborough ở Biển Đông

"Philippines phản đối mạnh mẽ việc Quốc vụ viện Trung Quốc gần đây phê duyệt đề xuất thành lập cái gọi là 'Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Huangyan Dao. Philippines sẽ chính thức đưa ra phản đối ngoại giao đối với hành động phi pháp này của Trung Quốc", Bộ Ngoại giao Philippines tuyên bố hôm nay 11.9, theo AFP.

Trung Quốc lập khu bảo tồn trên bãi cạn Scarborough ở Biển Đông, Philippines nói gì?

Huangyan Dao (đảo Hoàng Nham) là tên Trung Quốc gọi bãi cạn Scarborough ở Biển Đông, trong khi Philippines gọi thực thể này là bãi cạn Panatag. Trung Quốc giành quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough từ Philippines sau đợt đối đầu căng thẳng giữa tàu hai bên hồi năm 2012. Bãi cạn tranh chấp này nằm cách đảo chính Luzon của Philippines 240 km về phía tây và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc gần 900 km, theo AFP.

Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines Eduardo Ano cho rằng khu bảo tồn được đề xuất nói trên "ít liên quan đến việc bảo vệ môi trường mà chủ yếu nhằm biện minh cho việc (Trung Quốc) kiểm soát... một phần lãnh thổ Philippines".

Một phóng viên quay video về bãi cạn Scarborough ở Biển Đông vào ngày 16.2.2024 Ảnh: AFP

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm hôm nay tuyên bố Trung Quốc không chấp nhận những cáo buộc vô căn cứ và cái gọi là phản đối của Philippines đối với việc Trung Quốc thành lập khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia trên bãi cạn Scarborough, theo Tân Hoa xã.

Hôm 10.9, trang web chính thức của chính phủ Trung Quốc đăng thông báo của Quốc vụ viện Trung Quốc về việc chấp thuận đề nghị của Bộ Tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc về việc thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Huangyan Dao, đồng ý thành lập khu bảo tồn thiên nhiên này, theo Tân Hoa xã.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin khu bảo tồn được đề xuất sẽ bao phủ một diện tích 3.523,67 ha, với "trọng tâm" là hệ sinh thái rạn san hô, theo AFP.