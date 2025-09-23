Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Trung Quốc có thể xây phòng thí nghiệm tại bãi cạn Scarborough?

Văn Khoa
Văn Khoa
23/09/2025 05:31 GMT+7

Tờ South China Morning Post ngày 22.9 dẫn lời ông Ngô Sĩ Tồn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Hải Trung Quốc, cho biết Bắc Kinh có thể xây dựng một phòng thí nghiệm tại bãi cạn tranh chấp Scarborough ở Biển Đông và mời các chuyên gia quốc tế đến nghiên cứu rạn san hô cũng như ngư nghiệp.

Ông Ngô cũng kêu gọi thực hiện thêm các biện pháp như xử phạt đối với hành vi đánh bắt mang tính hủy diệt và ngăn chặn ngư dân Philippines vào "khu bảo tồn" tại bãi cạn Scarborough.

Trung Quốc có thể xây phòng thí nghiệm tại bãi cạn Scarborough? - Ảnh 1.

Hình chụp bãi cạn Scarborough ở Biển Đông vào tháng 2.2024

Ảnh: AFP

Ông Ngô đưa ra bình luận trên sau khi Tân Hoa xã tối 10.9 đưa tin chính phủ Trung Quốc đã chấp thuận đề nghị của Bộ Tài nguyên thiên nhiên thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Huangyan Dao (tên Trung Quốc gọi bãi cạn Scarborough). Theo ông Ngô, mục đích chính của việc thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Huangyan Dao là bảo vệ môi trường sinh thái biển và đa dạng sinh học của bãi cạn Scarborough cùng vùng biển xung quanh. Ông cho rằng các báo cáo về việc đánh bắt cá của ngư dân Philippines gần bãi cạn Scarborough đã gây ra tác hại cho môi trường biển khiến việc bảo vệ hệ sinh thái biển trở thành ưu tiên.

Trước đó, Philippines ngày 11.9 đã lên tiếng phản đối kế hoạch của Trung Quốc xây khu bảo tồn ở bãi cạn Scarborough. Đến ngày 12.9, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng "việc Bắc Kinh tuyên bố bãi cạn Scarborough như một khu bảo tồn thiên nhiên là ý đồ cưỡng ép khác nhằm thúc đẩy những yêu sách lãnh thổ và hàng hải sâu rộng ở Biển Đông, gây tổn hại cho các nước láng giềng", theo Reuters. Trung Quốc giành quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough từ Philippines sau đợt đối đầu căng thẳng trong năm 2012.

Trung Quốc lập khu bảo tồn trên bãi cạn Scarborough ở Biển Đông, Philippines nói gì?

Thời gian qua, Trung Quốc và Philippines liên tục có nhiều căng thẳng xung quanh bãi cạn này, thậm chí còn dẫn đến đụng độ khiến một số người bị thương ở khu vực gần Scarborough.


