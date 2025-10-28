2 máy bay rơi ở Biển Đông, ông Trump nghi do ‘nhiên liệu kém’

Một chiếc F/A-18E hạ cánh trên tàu sân bay USS Nimitz ở Biển Đông ẢNH: REUTERS

Trang USNI News ngày 28.10 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay Hải quân Mỹ đang điều tra theo hướng nguồn cung nhiên liệu cho tàu sân bay USS Nimitz có thể là nguyên nhân khiến 2 máy bay rơi ở Biển Đông.

Trước đó vào lúc 14 giờ 45 phút ngày 26.10, một chiếc trực thăng MH-60R Sea Hawk thuộc phi đội tấn công trên biển 73, biệt danh "Battle Cats", đã rơi khi đang bay từ tàu sân bay Nimitz.

Đến 15 giờ 15 phút, một máy bay chiến đấu F/A-18F Super Hornet thuộc phi đội 22, biệt danh "Fighting Redcocks", cũng gặp nạn. Toàn bộ những người trên hai máy bay đều được cứu an toàn.

Khi được hỏi liệu có khả năng có hành vi phá hoại trong vụ rơi trực thăng Sea Hawk và F/A-18F Super Hornet hay không, ông Trump nói với các phóng viên rằng có thể là do nhiên liệu kém.

"Ý tôi là, có khả năng đó là nhiên liệu kém. Rất bất thường khi chuyện đó xảy ra... Họ nghĩ có thể là nhiên liệu kém. Chúng ta sẽ biết thôi. Không có gì phải giấu giếm cả", ông phát biểu.

Hai nguồn tin am hiểu về cuộc điều tra ban đầu của Hải quân Mỹ xác nhận phát biểu của ông Trump và cho biết nhiên liệu bị nhiễm bẩn là yếu tố nghi vấn hàng đầu trong cả hai vụ việc, song nhấn mạnh rằng cuộc điều tra toàn diện có thể kéo dài nhiều tháng.

Khi được hỏi về phát biểu của ông Trump liên quan nhiên liệu, một phát ngôn viên Hải quân Mỹ đề nghị phóng viên đặt câu hỏi cho Nhà Trắng.

Cả hai máy bay đều sử dụng nhiên liệu phản lực JP-5 của Hải quân Mỹ, được lưu trữ và bơm từ các bồn chứa trên tàu USS Nimitz và được tiếp tế từ các tàu chở dầu của Bộ Tư lệnh Hậu cần Quân sự.

Các tàu chở dầu này lại được tiếp nhiên liệu từ những nguồn trên khắp thế giới đã được Lầu Năm Góc phê duyệt. Trong suốt quá trình sử dụng, nhiên liệu phải trải qua hàng loạt bước kiểm tra và lọc nghiêm ngặt để phát hiện tạp chất.

Theo tóm tắt quy trình của Hải quân Mỹ, nhiên liệu được lọc trước khi đưa vào các bồn chứa trên tàu chở dầu của hạm đội, vốn thường đi theo tàu sân bay.

Trên tàu sân bay lớp Nimitz, có một hệ thống bồn chứa có khả năng chứa tới 3 triệu gallon (hơn 11 triệu lít) nhiên liệu hàng không. Nhiên liệu được bơm từ các bồn chứa này sang loạt bồn khác gần boong cất - hạ cánh để phục vụ máy bay.

Ở mỗi bước, nhiên liệu đều được lấy mẫu, kiểm tra độ tinh khiết và lọc nhiều lần trước khi được bơm từ bồn dịch vụ vào máy bay bởi Bộ phận Hàng không V-4 của tàu sân bay.

"Công việc của chúng tôi rất quan trọng, vì khi máy bay thực hiện nhiệm vụ bay, nhiên liệu bị nhiễm bẩn có thể gây trục trặc và thậm chí đóng băng nếu các chỉ số không đạt chuẩn", một thủy thủ thuộc V-4 hồi năm 2019 cho biết trong thông cáo của Hải quân Mỹ.